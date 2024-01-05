Мир 05 января 2024, 23:39 ВОЗ призвала снова носить маски на фоне роста заболеваемости COVID-19 Глава ВОЗ призвал использовать маски и вакцинироваться от COVID-19 Unsplash

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Нужно продолжать носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру. О мерах профилактики в соцсети Х напомнил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — указал он.

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Глава ВОЗ посоветовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и в случае симптомов сразу же обращаться за медицинской помощью. По его словам, чтобы сохранить здоровье, нужно продолжать «использовать маски, вентиляцию и дистанцирование».

Власти Таиланда решили не вводить ограничения для туристов из России на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире увеличилось на 52%. Россия попала в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.