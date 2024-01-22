Здоровье 22 января 2024, 02:04 Ким Кардашьян призналась в лечении псориаза солярием. Почему так делать нельзя Дерматолог Егорова: солярий повышает риск возникновения меланомы piqsels

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Звезда социальных сетей, бизнесвумен и владелица бренда Skkn by Kim Ким Кардашьян оказалась под огнем критики своих подписчиков и не только после демонстрации личного солярия. Читатели напомнили Кардашьян, что к ее советам прислушиваются многие, но вместо того, чтобы рассказать о вреде и опасности искусственного загара, она его популяризирует. В ответ Кардашьян призналась, что страдает от псориаза, а искусственный ультрафиолет помогает ей во время обострения заболевания. «360» выяснил, что думают врачи по этому поводу.

Влияние соцсетей

Виртуальную экскурсию по своему офису Ким Кардашьян провела для своих подписчиков в TikTok. За 55 секунд она показала галерею из своих фотографий на обложках журналов, манекен, выполненный по точным размерам ее тела, включая самую выдающуюся часть, 3D-модель своего мозга, кровать, а также солярий.

Ролик она записала в рамках модного в американском сегменте социальной сети тренда «Конечно», когда герой видео называет себя и говорит, что, конечно, у него есть та или иная вещь.

«Я Ким Кардашьян, конечно, у меня есть солярий», — заявила героиня видео.

Несогласие с популяризацией искусственного загара выразила редакция журнала о красоте и уходе для женщин Allure. На странице издания в социальной сети X (бывший Twitter) авторы написали: «Пожалуйста, Ким Кардашьян, не пытайся нормализовать использование соляриев».

Социальная сеть X/kimkardashian

Ответ пришел довольно быстро.

«У меня псориаз, и это действительно помогает, когда плохо. Я не пользуюсь им слишком часто», — написала Кардашьян.

Две этих реплики развернули настоящую войну в комментариях между сторонниками и противниками соляриев. Поклонники искусственного загара объявили, что они могут делать, что хотят со своими телами. Противники отметили, что важно не вовлекать в это других, так как солярии приводят к серьезным проблемам и совсем не помогают при псориазе.

Психолог Елена Скалубо в комментарии «360» отметила, что к знаменитым людям и даже блогерам люди прислушиваются, даже если спикер не понимает ошибочность своих заявлений и последствий, к которым они могут привести.

«Есть такой феномен Даннинга — Крюгера, когда человек не ориентируется в информации, которую он говорит. Потому что чем больше человек знает, тем больше у него сомнений в правильности своей позиции. Когда знаний немного, то человек делает вывод, по тому количеству данных, которые у него есть. Поэтому они не видят ничего страшного в том, что они продвигают ненужные вещи», — пояснила она.

Опасность солярия

Установленные в кабинах для искусственного загара лампы ультрафиолетового излучения не помогают людям с псориазом, а могут только привести к новому рецидиву.

Unsplash

Врачи используют специальные аппараты с короткими ультрафиолетовыми волнами. Кроме того, специалисты устанавливают время процедуры, которое необходимо пациенту и следят за его состоянием. Поэтому самолечение, тем более в обычном солярии, неэффективно и опасно.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в комментарии «360» пояснила, что в кабине для загара человек получает высокоинтенсивное ультрафиолетовое излучение. Это позволяет загару наступать быстрее. Но сам по себе ультрафиолет для кожи опасен из-за риска возникновения меланом.

От воздействия ультрафиолетовых лучей в клетках происходят мутации. Чем старше мы становимся, тем хуже справляется наш иммунитет с поломанными клетками, которые разрастаясь могут стать источником злокачественной опухоли. Поэтому, чем больше мы находимся на солнце, тем риск развития рака кожи выше, особенно в зоне не своей инсоляции. Татьяна Егорова врач-дерматолог

Примеров с последствиями бесконтрольного использования соляриев в мире достаточно. Жительница штата Теннесси Лиза Пейс стала героиней СМИ после того, как пережила 86 операций по удалению меланом за 20 лет.

С юности она стала посещать солярии, так как окружающие обращали внимание на то, как ей идет загар. Первая меланома появилась на ноге. Лизе провели операцию по ее удалению, но от искусственного загара это ее не оградило. К 43 годам ей сделали 86 операций и нашли еще два типа рака кожи. Новообразования находили на ранних стадиях.

«Рак кожи 86 раз сбивал меня с ног, но я 87 раз поднималась и шла снова в бой», — говорила о себе любительница солярия.

Осознание ошибки пришло только после необратимого изменения внешнего вида. Теперь Лиза Пейс ведет свой блог, с публикацией своих фотографий и предупреждением остальных об опасности искусственного загара.

Страшнее последствия оказались для жительницы Великобритании Антеи Смит. Ее увлечение соляриями началось в 14 лет и продлилось до 30. Женщина призналась, что ничего не знала об опасности, которая ей грозит, но понимала, что стала зависимой от кабин с ультрафиолетом.

Врачи нашли у Антеи меланому третьей стадии на ухе. Чтобы опухоль не распространилась дальше, женщине пришлось перенести две операции. Сначала ей отрезали ушную раковину и козелок, а после взяли лоскут с кожи бедра, чтобы закрыть появившуюся дыру. Врачи предупредили, что опухоль может снова вернуться в любой момент.