Зависимость от солярия оставила британку без уха

По ее словам, об опасности искусственного загара она ничего не знала. Пока врачи не диагностировали у нее меланому третьей стадии на ухе. Для того, чтобы онкология не распространилась дальше, Антее пришлось перенести две операции,

Во время первой процедуры женщине отрезали ушную раковину и козелок. По словам пациентки, она чувствовала себя инопланетянином, потому что вместо уха у нее осталась дыра. На второй операции врачи удалили внутреннюю часть уха и взяли кожу с бедра женщины, чтобы закрыть рану.

«Никто не должен жить ради загара», — заявила Антея.

После проведенных операций она ничего не слышит левым ухом и иногда теряет равновесие. Врачи предупредили ее, что онкология может вернуться в любой момент.

По данным некоммерческой организации Cancer Research каждый год в Великобритании врачи диагностируют 16 тысяч случаев рака кожи с меланомой.