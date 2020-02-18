    18 февраля 2020, 14:29

    Зависимость от солярия оставила британку без уха

    Анатолий Минкин

    Врачи-онкологи давно заявили об увеличившемся количестве пациентов с раком кожи. Это связано с возросшей популярностью соляриев. Жительница британского города Болтон Антея Смит осталась без уха из-за своей любви к искусственному загару. В беседе с телерадиокомпанией «Би-би-си» она рассказала, что начала посещать солярии в возрасте 14 лет. Сейчас ей 44 года и она признает, что за это время у нее сформировалась зависимость.

    По ее словам, об опасности искусственного загара она ничего не знала. Пока врачи не диагностировали у нее меланому третьей стадии на ухе. Для того, чтобы онкология не распространилась дальше, Антее пришлось перенести две операции,

    Во время первой процедуры женщине отрезали ушную раковину и козелок. По словам пациентки, она чувствовала себя инопланетянином, потому что вместо уха у нее осталась дыра. На второй операции врачи удалили внутреннюю часть уха и взяли кожу с бедра женщины, чтобы закрыть рану.

    «Никто не должен жить ради загара», — заявила Антея.

    После проведенных операций она ничего не слышит левым ухом и иногда теряет равновесие. Врачи предупредили ее, что онкология может вернуться в любой момент.

    По данным некоммерческой организации Cancer Research каждый год в Великобритании врачи диагностируют 16 тысяч случаев рака кожи с меланомой.