Эксклюзив 15 апреля 2024, 12:59 Поломка иммунной системы. Как аллергикам пережить сезон цветения Иммунолог Болибок предупредил о старте сезона аллергии на пыльцу березы Karl-Josef Hildenbrand/dpa / Global Look Press

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В Центральной России начался сезон цветения, а вслед за ним — аллергии. Методов лечения и профилактики реакции на пыльцу много. Кроме приема таблеток, можно пройти вакцинацию, уехать на море или надеть маску. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил «360» основные методы борьбы с заболеванием и предупредил о последствиях игнорирования этой проблемы.

Далее — прямая речь.

Когда цветет береза

Сезон цветения в Москве открылся давно, почти месяц назад. И первые заносы пыльцы пришли аж из Европы с западными ветрами — у них цвело, а к нам задувало. Что касается дальнейших перспектив, то сейчас у нас в связи с такой теплой погодой начнет зацветать местная флора.

Самое страшное — береза, потому что ее у нас много. Береза зацветет, скорее всего, очень мощно. Если будет держаться сухая погода, без дождей, то в воздухе появится очень много пыльцы.

Методы профилактики аллергии

Борьба с аллергией проводится в трех направлениях. Первое — избегание контакта, или элиминация.

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Все аллергики прекрасно знают, что если нет контакта с аллергеном, то все хорошо, а если есть — появятся симптомы.

Маска эффективно защищает от попадания пыльцы в дыхательные пути, пандемия доказала это.

Есть люди, которые не только чихают, кашляют и задыхаются, но и страдают аллергическим конъюнктивитом. Глаза нужно защищать очками. Самый простой и дешевый способ — защитные очки из строительных магазинов, так как они прилегают к глазницам.

Конечно, это не очень эстетично. Но с другой стороны, глаза не слезятся. Если люди будут пользоваться очками, никакого аллергического воспаления у них не будет.

Жилище и помещение для работы тоже по возможности нужно защитить от проникновения аллергенов. Раньше мы рекомендовали марлю, но она подорожала. Теперь специалисты советуют спанбонд — белый нетканый материал из магазинов для садоводов. Нужно завесить им окна в один-два слоя. Тем, у кого москитная сетка, можно приколоть его булавками прямо на нее.

Удаление аллергена — самый простой и дешевый способ профилактики аллергии. Чуть дороже — куда-нибудь уехать. Например, в Среднюю Азию, Самарканд или Бухару. Можно отправиться на южные моря, например, в ОАЭ или Египет.

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Раньше ездили на Кипр — остров посреди Средиземного моря, и с какой стороны ни дует, пыльцы нет. То есть поехать либо на юг, либо на север. У нас за Полярным кругом сейчас минус, там пыльцы нет.

Что лучше помогает от аллергии: таблетки или вакцина?

Следующий метод — прием антигистаминных препаратов. Но это симптоматическое лечение.

Лекарства снимут симптомы, но аллергию не вылечат, и в следующем сезоне станет только хуже.

В аптеках много противоаллергических препаратов — таблеток и капель для приема внутрь, спреев в нос, капель для глаз, ингаляторов. Всегда спрашивайте об аналогах, поскольку у фармацевтов тоже финансовый план. Особой разницы между препаратами нет.

РИА «Новости»

Третий метод — радикальное лечение. Это метод аллергоспецифической иммунотерапии.

Ситуация с аллергоспецифической вакцинацией обстоит очень хорошо. Существуют вакцины практически на все основные деревья, травы. Но пациенты не ходят, потому что у всех есть страшное заблуждение, что нужно делать уколы.

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Хотя мы уже лет 20 уколы не делаем, давным-давно вакцины таблетированы или выпускаются в форме капель под язык. Лечение проходит в домашних условиях, комфортно.

Раннее реагирование

Есть разные подходы к работе с аллергией. В некоторых случаях терапию начинали с появления первых симптомов, в других — в межсезонье.

Я сторонник второго, потому что он снижает количество осложнений, проще соблюдать диету и разбираться с реакцией на отдельные аллергены.

Симптоматическое лечение аллергии можно сравнить с приемом анальгетика при зубной боли. Таблетку выпьете, и зуб перестанет болеть, но вы не вылечите кариес. Если не пойдете к стоматологу, зуб развалится. С аллергией так же.

Но если с кариесом вы останетесь без зуба, то при аллергии с каким-нибудь тяжелым аллергическим заболеванием. Присоединятся и пищевая аллергия, и кожная, и все на свете.

Любая аллергия — иммунопатологический процесс, то есть поломка в иммунной системе. Избыточный, слишком сильный иммунный ответ на банальный раздражитель, с которым сталкиваются все люди.

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