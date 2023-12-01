Здоровье 01 декабря 2023, 14:57 Полвека борьбы со СПИДом. Что нужно знать о главной эпидемии XX века Иммунолог Болибок перечислил места, где люди могут заразиться ВИЧ Фото: Christoph Hardt / Global Look Press

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Вирус иммунодефицита человека и синдром приобретенного иммунного дефицита остаются одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. ВИЧ-инфекция унесла огромное количество жизней, а передача патогена продолжается во всем мире. Теперь люди борются не просто с «новой болезней», а с целой эпидемией, которая не оставляет человечество уже несколько десятков лет.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки пациентам, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Событие всегда посвящают определенной теме: в этом году — «Лидерство сообществам».

Впервые тему ко дню борьбы со СПИДом дали в 1988 году — «Объединенный мир против СПИДа». Обычно в этот день агентства ООН, государства и само общество объединяют свои усилия для различных кампаний: организуют информационные мероприятия, многие люди носят красную ленту — международный символ осведомленности, поддержки и солидарности с ВИЧ-инфицированными.

Акция в поддержку людей в Индии, живущих с ВИЧ и СПИДом. Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Global Look Press Украшение Белого дома в США ко Дню борьбы со СПИДом / Global Look Press Эмблемы Всемирной организации здравоохранения и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве / РИА «Новости» Акция в поддержку людей в Индии, живущих с ВИЧ и СПИДом. Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Global Look Press Украшение Белого дома в США ко Дню борьбы со СПИДом / Global Look Press

Что такое ВИЧ и СПИД

Зачастую люди путают вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). На самом деле это разные, но тесно связанные друг с другом, понятия.

Иммунолог Владимир Болибок напомнила в разговоре с «360», что ВИЧ — в первую очередь ретровирус, который попадает к человеку, вызывая инфекцию без проявления заболевания.

ВИЧ-инфекция в организме человека может существовать годами и десятилетиями, а затем «разливается» в клинически выраженную третью стадию — СПИД. То есть ВИЧ всегда заканчивается СПИДом, если не будет профилактики. Владимир Болибок иммунолог

Патоген медленно пробивает защиту иммунных клеток, поражая рецепторы на их поверхности. Он делает человека восприимчивым ко всем видам различных заболеваний, уточнил медик.

Однако благодаря своевременному медицинскому вмешательству, антиретровирусной терапии (АРТ) и профилактике ВИЧ может остановиться в развитии и не дойти до последней стадии — СПИДа.

Медицинский работник демонстрирует экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию / РИА «Новости»

История появления СПИД и изучения ВИЧ

Впервые врачи столкнулись с больными СПИДом в 1980 году в американском штате Атланта, когда пятеро мужчин молодого возраста поступили в больницу с диагнозом «пневмония». Пациенты имели половые отношения с представителями своего же пола и употребляли инъекционные наркотики.

В 1981-м Центр по контролю и профилактике болезней (CDC) сообщил о выявлении новой болезни у мужчин нетрадиционной ориентации в США, протекающей с глубоким поражением иммунной системы. Иммунолог Болибок заметил, что изначально при изучении СПИДа (к слову, его открыли раньше, чем ВИЧ в 1982-м) специалисты не догадывались, что имели дело с вирусом иммунодефицита человека.

Американский ученый Роберт Галло (в центре) получает Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ, 2008 год. Сейчас вирусологу 86 лет / Global Look Press Французский ученый и вирусолог Люк Монтанье, 2012 год. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию. Умер в 2022 году во Франции в возрасте 89 лет / Global Look Press Американский ученый Роберт Галло (в центре) получает Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ, 2008 год. Сейчас вирусологу 86 лет / Global Look Press Французский ученый и вирусолог Люк Монтанье, 2012 год. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию. Умер в 2022 году во Франции в возрасте 89 лет / Global Look Press

«Французский вирусолог Люк Монтанье и американский ученый Роберт Галло впервые выявили этот вирус только спустя несколько лет — примерно в 1983 году. Они долго боролись за патент, но затем оба медика получили Нобелевскую премию в области медицины», — рассказал собеседник «360».

Место появления вируса до сих пор не определили, а многие исследователи продолжают вести острые дискуссии и громкие споры о том, где же был тот самый «нулевой пациент».

Одна группа ученых считает, что вирус мог зародиться в Центральной Африке, другая — в Соединенных Штатах Америки, третья — на острове Гаити.

Термин «нулевой пациент» часто используют как определение человека, с которого началась эпидемия ВИЧ по Северной Америке. Одним из переносчиков инфекции из Европы в США определили бортпроводника канадской авиакомпании Гаэтана Дюга. Однако некоторые исследователи уверяли, что вирус появился в США намного раньше — в 1960-х годах, поэтому теория с Дюга остается спорным моментом.

«Нулевой пациент» ВИЧ в США, бортпроводник Гаэтан Дюга / Викимедиа

В СССР «нулевым пациентом» нарекли запорожского военного переводчика Владимира Красичкова. Предположительно, он «привез» вирус после командировки в Танзанию в 1981 году.

Известно, что мужчина передал вирус как минимум пяти людям, спровоцировав в дальнейшем массовую эпидемию по Советскому Союзу, а затем в России.

После длительных исследований и бесконечных конференций вирусологов Международный комитет по таксономии вирусов в 1986 году утвердил название возбудителя СПИДа — «вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ).

Спустя год Всемирная организация здравоохранения запустила Глобальную программу против СПИДа, а Всемирная ассамблея — глобальную стратегию борьбы с заболеванием. В ряде стран к тому времени в лечение больных включили первые противовирусные препараты.

Сколько заболевших ВИЧ и СПИДом в России и в мире

Специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора представил данные, что в 2021-2022 годах число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией относительно прошлых лет немного стабилизировалось.

Но, несмотря на это, некоторые специалисты до сих пор называют распространение инфекции эпидемией. К 2022 году доля ВИЧ-инфицированных в стране оставалась самой высокой в Европе — 1,4% взрослого населения и 0,8% всего населения России.

По информации аналитиков, в стране проживали около 1,2 миллиона инфицированных, а за всю историю эпидемии умерли 461 000 больных.

Распределение инфицированных ВИЧ в России по основным известным факторам риска заражения. График: специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 1987-2022 годах на 100 тысяч населения. График: специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Распределение инфицированных ВИЧ в России по основным известным факторам риска заражения. График: специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 1987-2022 годах на 100 тысяч населения. График: специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

По данным ежегодного отчета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), с которым ознакомился «360», с 2010 года рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции на территории Европы и Азии ускорился на 49%, а количество смертей, связанных со СПИДом, — увеличилось на 46%. К общему числу уже заболевших прибавилось примерно два миллиона человек.

ВОЗ сообщила, что на конец 2022 года в мире было 39 миллионов пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией, две трети из которых — из Африканского региона (около 25 миллионов).

За все время существования вируса болезнь унесла почти 41 миллион жизней.

Как можно заразиться ВИЧ

Поскольку СПИД — относительно новая болезнь, а ВИЧ-инфекция распространялась по планете с пугающей скоростью, многие люди думали, что вирус может передаваться с помощью прикосновений, поцелуев и даже по воздуху.

Настоящим путем передачи болезни иммунолог Владимир Болибок назвал «из крови в кровь». Если кровь инфицированного человека даже в небольшом количестве каким-то образом попадает в организм к здоровому — происходит заражение. Но это не единственный путь распространения.

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«В естественных условиях это происходит при половых контактах. Даже гетеросексуальные контакты — мужчина с женщиной — приводят к заражению. У человека могут быть микроповреждения слизистой половых органов, и через них микрокапли крови могут также попасть в организм здорового человека. Но наиболее опасный в этом случае — гомосексуальный половой контакт», — объяснил врач.

Еще один путь передачи ВИЧ-инфекции — внутривенные инъекции, «популярный способ заражения» среди наркоманов. Люди вводят запрещенные вещества одним и тем же шприцом, что сразу же увеличивает область распространения в несколько раз.

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Иммунолог предупредил: передача инфекции может произойти и «бытовым» путем. В основном это затрагивает сферу красоты и здоровья, в частности салоны педикюра и маникюра, любые косметологические услуги, предусматривающие инъекции, походы в парикмахерскую и стоматологические клиники, перечислил Болибок.

Симптомы заражения ВИЧ

Симптомы ВИЧ-инфекции различаются в зависимости от стадии заражения. Первые месяцы после инфицирования, как правило, наиболее заразные: человек становится, по сути, настоящим переносчиком страшной болезни.

Однако о заражении сразу узнают далеко не многие, ведь симптомы чем-то похожи на простуду: лихорадка, головная боль и боль в горле. Единственный симптом, который может вызвать подозрения и сомнения, будто это обычная ОРВИ, — сыпь.

На более поздних стадиях, когда инфекция «живет» в организме не первый месяц, появляется самый очевидный признак заражения ВИЧ — частая заболеваемость сопутствующими вирусами (простуда и герпес) из-за ослабления иммунной системы, подчеркнул собеседник «360».

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Со временем добавляются новые симптомы: увеличение лимфатических узлов, потеря веса и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Очень часто у ВИЧ-зараженных начинают развиваться онкологические заболевания. Есть определенный вид опухоли — саркома Капоши, возникающая под кожей и вызванная вирусом герпеса восьмого типа. Это очень характерно для тех, кто уже находится на стадии СПИДа. Владимир Болибок иммунолог

Мифы о ВИЧ и СПИД

Даже после всевозможных исследований ВИЧ-инфекция и ее тяжелая стадия — СПИД — вызывают много вопросов. Некоторые люди распространяют мифы, чем путают других.

«360» собрал самые популярные заблуждения и узнал у иммунолога Владимира Болибока, почему это не так (листайте карусель):

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Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции

Информирование населения о ВИЧ и СПИД

Единственное действенное средство предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на сегодня — просвещение населения (и подростков, и взрослых). Специалисты и активисты из Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, Всемирной организации здравоохранения и других международных союзов постоянно информируют о рисках заражения.

Акция в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом в Индии. Надпись на руке: «Остановим СПИД». Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным ВОЗ, снизить риски инфицирования можно с помощью:

— использования мужских или женских презервативов во время секса;

— тестирования на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем;

— добровольного медицинского мужского обрезания;

— участия в программах снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков.

Лечение ВИЧ и СПИД

По данным ЮНЭЙДС, сегодня в мире около 23 миллионов человек получают лечение от ВИЧ. Благодаря прорыву в области медицины, продолжительность жизни инфицированных, принимающих антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здоровых.

Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование биоматериалов на ВИЧ-инфекцию / РИА «Новости»

Комбинированная терапия дает лучшие результаты, если начать ее сразу после заражения, не откладывая до момента появления симптомов, уточнил иммунолог. И, несмотря на растущие показатели заболеваемости, общее число смертей, связанных со СПИДом, удалось сократить на 43% с 2003 года.

Если ВИЧ-положительный человек принимает антиретровирусные препараты, то риск передачи ВИЧ его половому партнеру без инфекции в организме снижается на 96%.

Всемирная организация здравоохранения в качестве лучшего варианта лечения рекомендовала стандартную антиретровирусную терапию первого ряда, подходящую как для взрослых, так и для подростков. Она включает два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) и ингибитор интегразы.

НИОТ — группа антиретровирусных препаратов, имеющих структурное сходство с нуклеотидами, входящих в состав ДНК или РНК, что обеспечивает свойство препаратов группы блокировать развитие фермента ВИЧ-инфекции. Именно к этой группе относят первый препарат, который утвердили для лечения ВИЧ/СПИДа.

Пациенты принимают препараты раз в день, а схему лечения и фиксированную дозу каждому человеку назначают индивидуально, в зависимости от того, какое количество CD4+ лимфоцитов у него в крови.

Медицинский работник производит бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию / РИА «Новости»

При СПИДе люди могут начать проходить химиотерапию, добавил собеседник «360». Однако в этом случае «можно излечиться, а можно и не успеть». Все зависит от того, насколько «глубоко» зашла болезнь.

Более того, люди, живущие со СПИДом, подвержены заражению туберкулезом как сопутствующим заболеванием. Происходит сильнейшая нагрузка на организм: с одной стороны, нужно лечить ВИЧ, с другой — туберкулез. Неясно, выдержит ли организм пациента такое лечение. Владимир Болибок иммунолог

Но единичные случаи излечения и даже самоизлечения в истории были. Иммунолог рассказал, что ученые пытались в свое время найти еще один вариант лечения ВИЧ, пересадив костный мозг выздоровевших пациентов ВИЧ-положительным людям. По его словам, это «супердорогая» терапия, которая, ко всему прочему, не имеет точных результатов.