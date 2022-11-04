ВИЧ продолжает распространяться в России. Каков масштаб и что с этим делать | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 20:31 ВИЧ продолжает распространяться в России. Каков масштаб и что с этим делать Иммунолог Жемчугов: нужно чаще тестировать россиян на ВИЧ и своевременно проводить терапию РИА "Новости"

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На днях академик Вадим Покровский сделал резонансное заявление о том, что в России живут около полутора миллионов людей с ВИЧ и речь идет о серьезной стадии эпидемии. В Минздраве с этим не согласились и привели менее жуткие цифры — 851,7 тысячи по информации на 2021 год. «360» выяснил, почему данные разошлись, какова все-таки ситуация с ВИЧ в стране и как избежать распространения инфекции.

Коварство ВИЧ

Каждый вирус приспособлен к жизни только в определенных типах клеток определенных организмов. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может прижиться только в тех клетках, на поверхности которых есть особая белковая молекула — СD4. Присоединившись к такой клетке, вирус внедряет в нее свои гены, и она в результате начинает производить новые вирусы, а сама погибает, рассказали в Роспотребнадзоре. Таким образом вирус истребляет CD4-клетки. А сокращение их числа ведет к снижению иммунитета человека или иммунодефициту.

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Кстати, вопреки расхожему мнению, ВИЧ и СПИД не одно и то же: синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) — запущенная форма ВИЧ, которая грозит смертью. Без современного лечения у половины инфицированных СПИД развивается за 10 лет, у 95% — за 20. Без специальной терапии человек со СПИДом обычно не живет дольше года.

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Коварство ВИЧ в том, что его первые признаки, которые обычно возникают через несколько недель после заражения, похожи на признаки ОРВИ: повышение температуры, увеличение лимфоузлов, боль при глотании. Потом симптомы быстро исчезают, — а иногда они и вовсе не появляются. Поэтому человек может годами не знать, что у него ВИЧ. Болезнь протекает скрытно, потому и сложно привести точную статистику, пояснил «360» Вадим Покровский.

На территории России около 1,5 миллиона зараженных ВИЧ. Официальные данные Минздрава дают значительно меньшую цифру, потому что фиксируют только тех, кто обратился в медицинские учреждения, — это порядка 850 тысяч. И еще мы знаем, что примерно у 300 тысяч установлен диагноз ВИЧ-инфекции по наличию антител к ВИЧ, но они пока не обратились за медицинской помощью. Заболевание протекает скрытно, поэтому по специальной формуле можно посчитать, что кроме тех, у кого диагноз уже стоит, еще примерно 300 тысяч не знают, что заражены. Так и получается примерно 1,5 миллиона Вадим Покровский руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД

Эксперт предупредил: когда зараженных больше 1% населения, речь идет о так называемой генерализованной эпидемии. Это последняя, самая опасная статья эпидемии, когда «уже трудно бороться, остановить распространение вируса».

В России действует госпрограмма по борьбе с ВИЧ, рассчитанная до 2030 года и предполагающая снижение числа новых случаев. Однако Покровский предупредил, что этих случаев все равно будет «достаточно много».

ВИЧ печально известен своей неизлечимостью. Через несколько лет после заражения у человека развивается недостаточность иммунитета — болезни, которые у здоровых людей быстро проходят сами или легко лечатся, у ВИЧ-инфицированных не проходят и становятся все опаснее. А со временем по мере снижения клеток CD4 начинаются болезни внутренних органов, и постепенно они приводят к смерти.

Роспотребнадзор утверждает, что зараженный ВИЧ так или иначе умирает именно от его воздействия, если к тому времени не успевает умереть по другой причине.

Вирус не приходит «из воздуха»

В российском обществе сих принято шарахаться от больных ВИЧ, как от прокаженных. Отчасти из-за мифа о том, что этим болеют только наркоманы и склонные к беспорядочной половой жизни, отчасти — из-за того, что до сих пор не все знают, как передается этот вирус.

Действительно, самый распространенный путь заражения — незащищенный половой контакт. Но ВИЧ может также попасть в кровь — например, при ее переливании в медучреждении. Недобросовестные медики, использующие одноразовые шприцы по несколько раз, могут занести ВИЧ, сделав пациенту укол, но это происходит редко. Через шприц больше заражаются все-таки наркоманы.

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Наконец, ВИЧ может передаться от беременной к ее будущему ребенку, если женщина не занимается терапией.

И это все. Нельзя «подхватить» вирус, если просто общаться с инфицированным, пожать ему руку или даже поесть с ним из одной тарелки.

«Люди, больные ВИЧ, считаются какими-то ущербными, плохими, с пониженной социальной ответственностью. Но ВИЧ давно уже вошел в среду нормальных людей, часто люди заражаются в больничных учреждениях», — отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Вадим Покровский видит проблему в том, что население недостаточно знает о ВИЧ и о том, как им не заразиться. Одной из специальных мер борьбы с инфекцией может стать обучение.

«Иначе число зараженных будет расти и придется тратить много средств на закупку лекарственных препаратов. Лечение останавливает развитие болезни, но надо принимать препараты пожизненно, поэтому много денег приходится тратить на закупку лекарств, на содержание специальных центров СПИД. Это, конечно, плохо влияет на нашу демографию и представляет определенную нагрузку на здравоохранение и финансы», — рассудил эксперт.

Тестирование и терапия

Владислав Жемчугов считает, что главная мера борьбы с ВИЧ — своевременное тестирование и лечение. Он вспомнил о «волшебных таблетках», которые в нулевых давали в Африке в рамках антиретровирусной терапии. Доходило до того, что бригада мотоциклистов выезжала и клала таблетки в рот бушменам и представителям других народностей, чтобы они «не уклонились», добавил Жемчугов, выступавший одним из координаторов программы борьбы с ВИЧ в Африке. За пару лет, по его словам, удалось снизить там заболеваемость в несколько раз.

Таблетки не побеждают ВИЧ, но делают человека незаразным, то есть не дают эпидемии развиться. Сейчас эти препараты не такие дорогие, «нужны только организационные мероприятия», уверен иммунолог.

Нужно по любому поводу тестировать тех, кто обращается в больницу, на ВИЧ, но не просто тестировать, чтобы заклеймить, чего сейчас боятся, а чтобы начать лечить. Терапия снижает вероятность заражения до нуля, то есть вирус подавляется и человек не может никого заразить, даже если он свободен в сексе. Если тестировать и всех, кто выявлен, лечить сейчас, мы остановим эпидемию Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог

Понять, что человек заражен, можно уже со второй недели после инфицирования методом ПЦР. Лаборатории, которые проводят этот анализ, есть во всех российских городах, а в крупных также есть Центры по борьбе со СПИДом, где можно обследоваться даже анонимно. Но для окончательной диагностики положительного теста недостаточно: наличие ВИЧ-инфекции должны подтвердить несколькими способами.

А без тестирования определить наличие ВИЧ невозможно. Лишь сделав тест, можно быстро начать терапию.

Жемчугов, как и его коллега Покровский, озаботился и материальной стороной вопроса, заметив, что если не обращать внимание на распространение ВИЧ, через несколько лет «на таблетки не хватит себе всего бюджета страны, чтобы это остановить», но сейчас «еще можно».

РИА "Новости"

Весной СМИ писали о том, что из-за санкций в России могут быть проблемы с лекарствами для ВИЧ-инфицированных. Однако недавно Вадим Покровский констатировал, что западные ограничения фактически не мешают терапии: большинство фирм поставки не прекратили, кроме того, идет постепенный переход на препараты, производящиеся в России.

Но в беседе с «360» Покровский отметил, что определенная проблема все же существует — потому, что количество лекарств планируется исходя из числа официально зарегистрированных случаев. А их, как мы уже разобрались выше, гораздо меньше, чем фактических.

«В бюджете следующего года надо увеличить объем финансирования. Кроме того, конечно, надо улучшить состояние медицинских центров, так называемых СПИД-центров. Требуется улучшение материального положения, оснащение лабораторий, не хватает также и врачей. Государство должно реагировать», — считает Покровский.

Надежда есть

Владислав Жемчугов утверждает, что создал технологию, позволяющую вылечивать гепатиты и ВИЧ, она запатентована и уже показала себя в действии — несколько человек излечились. Правда, официальные данные есть только о четырех в мире людях, полностью победивших ВИЧ, и один их них все же умер, не дожив до старости.

О четвертом человеке, победившем ВИЧ, стало известно в феврале 2022 года. Женщине пересадили стволовые клетки родственника с редкой генетической мутацией и перелили пуповинную кровь новорожденного, сообщил The Wall Street Journal.

О первом чудесном излечении объявили в 2011 году. Американец Тимоти Рэй Браун, которому поставили диагноз «ВИЧ» в 1995 году, в 2007-м заболел лейкозом. Он тоже пережил пересадку стволовых клеток спинного мозга от донора с редкой мутацией одного из генов. Через три с половиной года после трансплантации на весь мир объявили, что мужчина излечился от ВИЧ. Однако онкозаболевание, вернувшись, не дало ему долго наслаждаться жизнью. В 2020 году Браун умер.

В последние 25 лет ученые неустанно трудятся над созданием вакцины против ВИЧ, но известными методами ее разработать не получается: то слишком велик риск инфицирования привитых, то продолжительность иммунитета невысока. Нужны новые инновационные методы. Остается надеяться, что их все же найдут.