Здоровье 14 июля 2023, 00:50 Победа над ВИЧ. Заболевание решили искоренить к 2030 году, но возможно ли это? Директор «СПИД.Центра» Абдурахманов: многие инфицированные ВИЧ не знают о своем статусе РИА «Новости»

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Согласно докладу Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), эти болезни можно победить к 2030 году. Для этого нужно как минимум протестировать всех ВИЧ-положительных и отправить их на лечение. Однако далеко не все инфицированные знают о том, что они являются переносчиками болезни. Для полного избавления от эпидемии нужно проделать колоссальную работу не только над собой, но и учесть социальные, экономические и другие факторы.

Победить болезни можно

СПИДу можно положить конец к 2023 году благодаря расширению масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения, сообщили в докладе ЮНЭЙДС. Там же описали дальнейшие действия для достижения этой цели. Но в организации уточнили, что искоренение СПИДа — это политический и финансовый выбор.

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Многие страны уже добиваются хороших результатов в этом направлении. Так, в Ботсване, Эсватини, Руанде, Танзании и Зимбабве около 95% больных СПИДом людей знают об этом и получают необходимое противовирусное лечение, имея «неопределяемую вирусную нагрузку». На сегодняшний день у людей наконец появилась возможность положить конец распространению СПИДа. Для этого, как уточнили в ЮНЭЙДС, нужно «укрепить политическую волю, вложив средства в устойчивые меры по борьбе с ВИЧ и профинансировав то, что наиболее важно».

РИА «Новости»

«Основанную на фактических данных профилактику и лечение ВИЧ, интеграцию систем здравоохранения, недискриминационные законы, гендерное равенство и автономию общественных сетей», — добавили в докладе.

Но если в странах Африки заметен прогресс, то 23% новых случаев заражения ВИЧ зафиксировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Количество инфицирования там растет «тревожными темпами», подчеркнули в ЮНЭЙДС. Число заболевших увеличивается также в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьяним заверил, что надежда на успешное решение проблемы есть. Но в организации «не склонны к легкомысленному оптимизму».

Информация и цифры, содержащиеся в этом отчете, не показывают, что мы, человечество, уже на правильном пути, но они говорят нам, что мы можем быть на правильном пути. Винни Бьяним Исполнительный директор ЮНЭЙДС

Проблема общества

При желании, достаточном бюджете и объеме работы, скорее всего, действительно к 2030 году можно положить конец эпидемии ВИЧ, сообщил «360» директор Фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов. Но чтобы все получилось, должна быть большая коллаборация «всего и вся».

«Что мы можем считать концом эпидемии? Отсутствие новых случаев. Отсутствие новых случаев будет тогда, когда все ВИЧ-положительные будут протестированы, значит, у всех лечение, и, соответственно, в этом случае не будет дальнейшей передачи, потому что люди, состоящие на лечении, не передают ВИЧ», — пояснил Абдурахманов.

Чисто технически это возможно. Но на практике вряд ли, потому что существует огромное количество социальных, экономических, политических и прочих факторов, которые этому препятствуют. Теоретически, как подчеркнул эксперт, эпидемию можно закончить и через год.

«Но вопрос в том, насколько готов, так сказать, мир приложить достаточное количество усилий для этого», — сказал он.

РИА «Новости»

В России наблюдается действительно большая эпидемия ВИЧ и СПИДа. РФ считается одним из сложных регионов в этом вопросе. Плюс ко всему к стране присоединились новые регионы, которые ранее находились на территории Украины. А там эпидемия, пожалуй, сложнее, чем в России, констатировал Абдурахманов.

У нас присоединилось еще несколько регионов со сложной эпидемиологической ситуацией. И там нам только предстоит решать вопрос, как помогать этим регионам. Ситуация состоит в том, что у нас далеко не все люди, живущие с ВИЧ, знают о своем статусе, далеко не все знающие находятся на лечении. Собственно, это нас отделяет от победы над эпидемией ВИЧ-инфекции. Сергей Абдурахманов Директор Фонда «СПИД.Центр»

В этом смысле Россия мало чем отличается от других стран мира. Но факт остается фактом — для искоренения ВИЧ и СПИДа предстоит колоссальная работа, требующая ответственности не только со стороны заболевших, но и со стороны всего общества.