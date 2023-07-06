Здоровье 06 июля 2023, 19:32 Стремительная болезнь с риском для жизни. Что известно о вспышке менингита на складе Ozon в Екатеринбурге Невролог Евдокимов: менингит наиболее опасен для детей и пожилых людей Freepik

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Вспышка менингита в Екатеринбурге унесла жизни двух сотрудников компании Ozon. Еще пятеро зараженных находятся под контролем медиков. Коварство болезни заключается в том, что, даже если она отступит, может оставить на память о себе проблемы со здоровьем и инвалидность.

Вспышка менингита в центре Ozon

Сотрудники распределительного центра Ozon в Екатеринбурге стали жертвами менингококковой инфекции. Роспотребнадзор зарегистрировал семь случаев заболевания. По данным регионального Минздрава, два человека умерли — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина.

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Заболевшие проживали в одном хостеле. Медики установили всех, кто контактировал с зараженными, и обследовали их. Вакцинировано более 60 человек, в помещениях провели дезинфекцию.

Расположение менингококков в спинномозговой жидкости / Википедия

Год назад аналогичная вспышка произошла на складе Ozon в Подмосковье. Менингит диагностировали у 11 сотрудников, еще 15 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ. Пациенты, опять же, жили в одном общежитии в комнатах по четыре-пять человек.

Можно ли заразиться менингитом от посылок Ozon

Представитель пресс-службы Ozon Анастасия Фомичева заявила, что компания принимает все меры, чтобы избежать распространения менингококковой инфекции на складе. Она постоянно держит связь с Роспотребнадзором и выполняет его предписания.

Сегодня на объекте работают три бригады врачей, которые проводят вакцинацию всех сотрудников — только за вчера вакцинировали больше 100 человек. Ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем все поверхности антисептиком. Анастасия Фомичева

Сейчас сотрудников регулярно осматривают медики, и тех, у кого есть признаки простуды, к работе не допускают. На складе в Кольцове провели полную дезинфекцию, он продолжает работать со всеми мерами предосторожности.

«Получать заказы Ozon по-прежнему безопасно. Менингит передается только воздушно-капельным путем при близком контакте от человека к человеку и быстро погибает на поверхности. Наши пункты выдачи в Свердловской области продолжают работать в обычном режиме», — подчеркнула представитель пресс-службы.

Недельный карантин

Екатеринбургские журналисты поговорили с сотрудниками склада Ozon. Один из них рассказал, что вспышка менингита произошла около семи дней назад. Когда умер первый заболевший, всех жителей хостела посадили на карантин.

По словам мужчины, им около недели запрещали покидать помещение. Масочный режим не вводили, но всем сделали прививки.

Еще один сотрудник интернет-магазина пояснил, что один из умерших страдал раком крови. Сначала у больного отказали ноги, после чего его забрали в больницу,. Там пациент скончался.

Чем опасен менингит

Невролог Александр Евдокимов в разговоре с «360» напомнил, что менингит — инфекционное заболевание. По сути, это воспаление тканей и оболочек головного мозга. Чаще всего его причиной становятся бактерии, но может быть и вирусная форма.

Как правило, менингит возникает на фоне сниженного иммунитета: переохлаждения, хронических заболеваний, долгой усталости у человека, очень сильного стресса. Либо при непосредственном контакте с зараженным. Александр Евдокимов

Также менингит может развиться на фоне укусов клеща: если насекомое заражено, человек рискует заболеть клещевым энцефалитом. Однако какой бы ни была причина, болезнь требует специфического стационарного лечения.

«Опасность менингита в том, что есть риск для жизни: может быть стремительное прогрессирование с неблагоприятным исходом — утрата трудоспособности, инвалидизация, даже угроза жизни. Наиболее уязвимы дети и пожилые люди — у них могут быть тяжелые осложнения», — добавил невролог.

Медик предположил, что в Екатеринбурге первым заболел один человек, который затем очень быстро распространил инфекцию. Видимо, у этого менингококка крайне высокие устойчивость и контагиозность (способность инфекционного заболевания передаваться от больного человека здоровому).

Хотя прививки от менингита необязательны, их лучше сделать, если есть высокий риск распространения болезни в том или ином регионе, подытожил невролог.