Здоровье 30 ноября 2022, 13:54 Заразиться менингитом от сотрудников Ozon через посылку не получится Роспотребнадзор: через посылку со склада Ozon нельзя заразиться менингитом РИА «Новости»

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Несколько работников склада Ozon в Подмосковье заболели менингитом. Однако Институт дезинфектологии Роспотребнадзора предупредил в Telegram-канале, что заразиться от них через посылки невозможно.

«Для людей, получивших посылки со склада OZON риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — сказали специалисты.

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Они объяснили, что возбудителем менингококковой инфекции является Neisseria meningitides. Он не устойчивый и не сможет задержаться надолго на картоне, фанере или упаковочном материале — максимум на два часа при температуре +10 градусов. В Роспотребнадзоре добавили, что на складе Ozon обеззаразили воздух и обработали все поверхности, которых могли касаться заболевшие сотрудники.

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Управление Роспотребнадзора по Московской области рассказало 28 ноября о менингите у 11 работников склада Ozon в Истре. Еще 15 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ.

В августе склад маркетплейса в городском округе Истра пострадал от пожара. На его тушение потратили пять дней, 13 человек обратились к врачам. Правоохранители рассматривали несколько версий от короткого замыкания до нарушения техники безопасности во время сварки.