Происшествия 06 июля 2023, 13:30 Умер второй зараженный менингококком сотрудник центра Ozon в Екатеринбурге Свердловский Минздрав сообщил о смерти второго зараженного менингококком сотрудника Ozon РИА «Новости»

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Число погибших сотрудников с подтвержденной менингококковой инфекцией распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выросло до двух. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что могут только подтвердить факт смерти. Причины ухода из жизни пока не установили.

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Сегодня же, 6 июля, Минздрав Свердловской области сообщил о смерти первого сотрудника центра Ozon с менингококковой инфекцией. О причинах ухода из жизни в ведомстве также не сообщили, подчеркнув, что проводятся необходимые исследования.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего в екатеринбургском распределительном центре онлайн-ретейлера выявили семь зараженных. В ведомстве подчеркнули, что организовали санитарно-противоэпидемические мероприятия с обеззараживанием воздуха.

Угрозы для клиентов магазина специалисты не увидели. Они пояснили, что возбудитель инфекции может сохраняться на поверхностях картонных коробок, но его жизненный цикл небольшой, поэтому риск серьезного распространения заболевания отсутствует.