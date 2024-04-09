Здоровье 09 апреля 2024, 16:58 Польза или вред? Как собирать березовый сок и кому он противопоказан Путешественник Ярин рассказал, как собирать березовый сок Unsplash

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В столицу и область пришла весна — пора цветения и выхода деревьев из зимнего сна. Это самое подходящее время для сбора редкого напитка, такого как березовый сок. «360» выяснил, как сделать это правильно, не навредив растению, и насколько сок березы полезен для организма.

Как и когда правильно собирать березовый сок в 2024 году

Березовый сок представляет собой бесцветную и прозрачную сладковатую жидкость. О тонкостях его сбора «360» рассказал специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по экипировке, охотник и путешественник Михаил Ярин.

Я делаю так: беру маленькое сверло, миллиметров пять, сверлю дырочку [в стволе дерева], в нее вставляю трубку. И сок бежит по ней в бутылку. Собрал бутылку сока, замазал потом эту дырку, чтобы не сочилась. И далее она сама зарастет. Михаил Ярин

Ствол должен быть здоровым: без грибка, плесени, с цельной и плотной корой. Небольшие березки дадут мало сока, поэтому выбирайте более зрелые деревья.

Обычно сокодвижение начинается при температуре около нуля градусов. В центральной части России это время приходится на март — апрель. Однако перед тем, как делать зарубку, следует проверить, будет ли сочиться жидкость. Для этого можно надломить ветку.

Daniel Vogl / dpa / Global Look Press

Любители березового сока считают, что напиток следует собирать до первых листочков, с появлением набухших почек. В противном случае жидкость может быть неприятной на вкус.

Некоторые специалисты советуют собирать нектар в солнечную погоду, так как в пасмурное ненастье или в ночное время сокодвижение замедляется. Не жадничайте: лучше собрать немного природного нектара, чтобы быстро его выпить. Сок березы хранится примерно трое суток при комнатной температуре или немного дольше, но в холодильнике.

Andrey Arkusha / Russian Look / Global Look Press

Как не навредить березе во время сбора сока

Делать зарубку нужно очень аккуратно, чтобы причинить дереву минимальный вред.

«Топором ничего рубить нельзя, забивать металлические уголки — тоже. Береза потом может покрываться плесенью или погибнуть», — пояснил действительный член Русского географического общества Ярин.

Для проделывания отверстия можно использовать нож, шило или шуруповерт. В качестве трубки возьмите медицинскую капельницу из аптеки. Саму дырочку лучше всего делать глубиной до трех сантиметров. Не следует сверлить более одного отверстия. С одной березы один-два литра жидкости, максимум — семь.

Где можно и нельзя собирать березовый сок

За березовым соком не следует охотиться вблизи промышленных зон или крупных предприятий.

Береза — это дерево-фильтр. Она «закачала» воду и через себя прогнала. Михаил Ярин

По этой причине лучше не выбирать болотистые места с тиной или грязной водой. Опытные сборщики березового сока говорят, что самый вкусный нектар дают деревья на возвышенности.

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Где можно и нельзя собирать березовый сок в Москве и Подмосковье

Согласно официальному сайту мэра Москвы, собирать березовый сок в столице на озелененных и природных территориях запрещено. Это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. В противном случае нарушителю грозит штраф от 3,5 тысячи рублей.

В Подмосковье это допускается, однако не везде. Не нужно собирать сок с молодых деревьев. Диаметр подходящей березы на уровне груди взрослого человека должен быть не меньше 25–30 сантиметров. Также под запретом остаются заповедные и охраняемые государством территории.

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Чем полезен березовый сок

Березовый сок испокон веков известен как мощное антиоксидантное средство, рассказала «360» врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, психосамотолог, автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

В этом напитке содержатся такие минералы, как калий, кальций, магний, марганец и железо, необходимые для здоровья всех органов и систем, в том числе нервной. Нектар богат флавоноидами, фенольными соединениями, которые обладают противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Магний благотворно влияет на кровеносную систему. Кроме того, он помогает оставаться костям плотными, предупреждает остеопороз. Марганец участвует в создании ферментов и антиоксидантов. Последние участвуют в метаболизме углеводов и липидов.

Сердечно-сосудистую систему поддерживает сапонин, который тоже содержится в березовом соке. Он регулирует уровень холестерина в крови и снижает риск заболеваний сердца. Помимо перечисленного выше, природный нектар имеет низкую калорийность, что поможет утолить жажду и не набрать лишний вес.

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Какие есть противопоказания для употребления березового сока

В березовом соке присутствуют сахароза, глюкоза, фруктоза, различные кислоты. Это следует учитывать при употреблении напитка.

Например, такой нектар не рекомендуют людям с сахарным диабетом или патологиями желудочно-кишечного тракта. При гастрите березовый сок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и обострить заболевание.

Но главное противопоказание — аллергия на березу, заявила Петрова. Если весной проявляются симптомы сезонной аллергии, поллиноза, то следует сдать анализы, обратиться к врачу и исключить аллергическую реакцию. Иначе сок принесет не пользу, а вред.

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Специалист заверила, что в умеренных дозах березовый нектар разрешен даже детям в возрасте от шести месяцев. Но нужно согласовать его прием с педиатром.

Популярные рецепты березового сока

Врачи рекомендуют пить березовый сок в чистом виде и свежим — так он наиболее полезен. Однако ценители придумали несколько способов, как сберечь любимый напиток подольше — на месяц и даже полгода.

Для сохранения всех полезных свойств нектар не нужно кипятить, достаточно законсервировать. Процесс брожения можно запустить с помощью изюма. Лимон или апельсин придаст соку легкую кислинку и цитрусовую нотку. В березовую жидкость можно добавить сахар или мед.

Из сока березы можно сделать и алкогольные напитки: медовуху, шампанское, пиво, вино и другие. Кроме того, из него получается вкусный квас.