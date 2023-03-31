Подмосковье 31 марта 2023, 14:29 Правила сбора березового сока напомнили в Подмосковье Комлесхоз Подмосковья напомнил правила сбора березового сока Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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О полезности березового сока знают многие жители Подмосковья, а также лесные птицы и животные. Перед началом сезона Комлесхоз напомнил о правилах сбора этой уникальной жидкости.

Лучшее время для сбора сока в Подмосковье — это начало или середина апреля. Закон не запрещает добывать сок в лесах, но в заповедниках и природных парках делать это нельзя.

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Лучше выбирать березы, которые растут на участках, предназначенных под санитарные рубки. Ведь если опыта мало, можно навредить дереву, и оно засохнет.

Нельзя заниматься добычей сока рядом с оживленными трассами, лучше всего это делать в загородной березовой роще или смешанном лесу.

Лучше не ходить за соком в пасмурную и дождливую погоду. Циркуляция жидкости интенсивнее в солнечный день.

Не нужно собирать сок с молодых деревьев. Диаметр подходящей березы должен быть не меньше 25–30 сантиметров на уровне груди взрослого человека.

Нельзя делать на одном дереве больше одного отверстия и забирать больше двух литров.

После добычи сока нужно заделать отверстие воском, садовым варом или мхом.

Когда на деревьях уже появились первые листья, это означает, что сезон сбора сока закончен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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