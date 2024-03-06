Здоровье 06 марта 2024, 23:37 Показуха или важная инициатива? Беременных призвали наказывать за курение Омбудсмен Волынец поддержала идею запрета продажи табачной продукции беременным Olga Semenova/Russian Look / Global Look Press

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Беременных россиянок предложили привлекать к ответственности за курение. По мнению авторов инициативы, это позволит сохранить здоровье и будущих мам, и их детей. Поддержат ли идею законодатели, и как возможное ужесточение законодательства скажется на ситуации — в материале «360».

Беременным курящим — штраф?

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин, а также отказывать им в продаже любой табачной или никотиносодержащей продукции. Об этом 6 марта он рассказал агентству «Москва».

Кроме того, парламентарий предложил не продавать сигареты россиянкам с детьми, поскольку так женщина подвергает риску ребенка, за которого несет ответственность.

Для ребенка — это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать. Виталий Милонов депутат

Также он напомнил про алкогольную продукцию, которую свободно продают в супермаркетах и продуктовых магазинах. Милонов уточнил: спиртные напитки должны находиться в «отдельных секциях», а не стоять в несколько рядов перед глазами покупателей.

Vinicius «amnx» Amano / Unsplash Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press Vinicius «amnx» Amano / Unsplash Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Закон о запрете курения и вред сигаретного дыма

Штрафные санкции за распитие спиртного или употребление запрещенных веществ в общественных местах предусмотрены статьей 20 КоАП. За нарушение ее положений грозит административное наказание — от штрафа и ареста до выдворения из страны (для иностранцев и лиц без гражданства).

Однако курение не в общественных местах отслеживать очень сложно, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Безусловно, беременным или кормящим женщинам и в целом родителям с детьми курить очень вредно. Дети так или иначе вдыхают табачный дым, а пассивное курение также может привести к раку легких и огромному количеству других заболеваний», — уточнила омбудсмен.

По данным аналитического центра Our World in Data, в 2019 году пассивное курение унесло жизни почти 36 тысяч россиян. Антирекорд по этому показателю установили Китай, Индонезия и Индия, к слову, занимающие первые позиции в списке самых курящих стран мира.

Пассивное курение и детская смертность

Собеседница «360» поддержала идею депутата Милонова полностью запретить продажи табачной продукции беременным и россиянкам с детьми. Волынец добавила, что это перекликается с инициативой о запрете продажи алкоголя в присутствии детей.

Предложение Милонова — очень здравая и правильная идея. Нам, конечно, нужно увеличивать и повышать пропаганду здорового образа жизни для того, чтобы не создавать затем запреты, которые потом кто-то будет пытаться обойти. Ценность здоровья и жизни превыше всего. Ирина Волынец

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, курящие матери чаще рожают раньше срока. Преждевременные роды — одна из основных причин смерти, инвалидности и заболеваний новорожденных. Кроме того, каждый пятый ребенок, родившийся у курящих матерей во время беременности, имеет иногда критически недостаточный вес при рождении.

«Дети, чьи матери курят во время беременности, так и дети, подвергающиеся пассивному курению после рождения, чаще умирают от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). У детей, чьи матери курят, риск умереть от СВДС примерно в три раза выше», — подчеркнули медики.

Фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press

Регулирование и контроль соблюдения закона

Реализация правильной на первый взгляд инициативы может пойти не совсем по плану. Ирина Волынец допустила, что россияне будут «доносить» и на некурящих беременных — одни ради забавы, а другие из мести.

«Соседи могут обвинить в этом беременную женщину, которая на самом деле не курит. В результате будут ссоры, крики. Непонятно также, как потом правоохранители или органы опеки будут это проверять. Обыск дома или медицинская экспертиза? Здесь есть огромные риски», — отметила собеседница «360».

РИА «Новости»

Общественный деятель Владимир Михайлов согласился с омбудсменом, что контролировать соблюдение такого закона и привлекать к ответственности беременных женщин власти попросту не смогут. Он пояснил «360», что совершеннолетние россиянки могут курить только дома, «закрывшись в туалете», и никто этого не увидит.

«Борьба с нарушением будет больше похожа на какую-то показуху. Надо на законодательном уровне прописывать все эти вредные привычки, и что конкретно к ним относят. Сейчас нет разъяснительной и профилактической работы, а курение тех же вейпов — это соблазн. Тогда их вообще надо убирать. Но после таких запретительных мер все просто будут прятаться», — уточнил общественный деятель.

По его словам, штрафы вряд ли помогут в решении проблемы. Люди продолжат нарушать закон и получать штрафы.

Один раз оштрафовали, второй — оштрафовали. А потом что? Человека привлекут к уголовной ответственности и посадят его в тюрьму только потому, что он курит? Это не поддается нормальному разуму. Владимир Михайлов общественный деятель

По мнению депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Султана Хамзаева, реагировать и выбирать меру наказания для курящих беременных женщин и родителей с детьми необходимо «по ситуации».

«Если женщина делает это публично, то реакция, разумеется должна быть. Все, что делается где-то в другом месте, то это уже вопрос к специализированной стороне. Так или иначе, разговоры со специалистами должны помочь таким женщинам укрепить их основной материнский инстинкт в полной мере с точки зрения защиты ребенка», — отметил он в беседе с «360».

Изображение, сгенерированное с помощью нейросети / Freepik

Сколько курящих людей в России

За несколько лет в России уменьшилось число курящих людей, уточнила Ирина Волынец. Действительно — доля таких россиян снизилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023-м. В 2022 году этот показатель составлял 19,2% взрослого населения.

Тем не менее, два года назад продажи одноразовых электронных сигарет колоссально выросли, поделилась результатом анализа исследовательская группа NielsenIQ. По информации аналитиков, доля продаж одноразовых электронных устройств составила 354,7%, а с сигарет — всего 4,8%.

Электронно-сигаретный бум и частые госпитализации подростков из-за употребления солевого никотина вызвал беспокойство в правительстве, поэтому власти несколько раз пытались запретить продажу губительных сигарет.