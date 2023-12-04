Эксклюзив 04 декабря 2023, 13:36 Жестче — лучше. Идея Слуцкого о наказании за повторную продажу вейпов детям нашла поддержку Депутат Хамзаев выступил за наказание за повторную продажу вейпов детям РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР предложила повысить штрафы за повторную продажу табачной и содержащей никотин продукции детям. Ужесточение наказания хорошо скажется на борьбе с безответственными продавцами, заявил «360» руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Султан Хамзаев.

Законопроекты против курения

«Считаю, очень хорошо, что [глава фракции] Леонид Слуцкий этим озадачился. <…> Чем жестче ответственность, тем лучше», — сказал он.

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Хамзаев заявил, что нужно подключить к этой работе больше людей. По его словам, главная задача — уберечь здоровье граждан, особенно детей, от пагубного влияния электронных сигарет, вейпов, классических сигарет, снюсов и других видов.

Но это не единственная такая инициатива. В Госдуму внесли еще один законопроект — об ответственности вплоть до уголовной за склонение к употреблению никотиносодержащей продукции. В него включили наказание за продажу несовершеннолетним.

«Если продавец один раз продал, его выявили — до 100 тысяч рублей, административное нарушение. Если выявили второй раз, то чуть более жесткое наказание, а на третий раз — уголовная ответственность. <…> Законопроект уже внесли, он сейчас находится на рассмотрении в Госдуме», — сообщил Султан Хамзаев.

Опыт по запрету алкоголя

Депутат выразил уверенность, что это эффективные меры. Скептикам он напомнил об антиалкогольной кампании, в которую тоже не верили. Однако теперь продавцы строго спрашивают паспорт.

Мы проходили эту модель при [запрете] продажи алкоголя несовершеннолетним. Тоже представители противоположной стороны, которые выступали за упрощение ответственности, говорили, что это не будет работать. Но это работает. Султан Хамзаев руководитель проекта «Трезвая Россия»

В таких вопросах важно ввести персональную ответственность и спрашивать с недобросовестных продавцов, объяснил Хамзаев. По мнению депутата, важно установить жесткий контроль.

«Есть такое понятие — персональная ответственность. Когда выстроена понятная, открытая, прозрачная и жесткая ответственность, по-другому себя ведут эти продавцы», — заявил депутат.

Общественный контроль

Отслеживать соблюдение новых правил, по его мнению, помогут сами жители. Если в Москве за нарушителями проследят при помощи камер, то в регионах — общественный контроль.

«С развитием механизмов общественного контроля, поверьте мне, практика доходит и до самых отдаленных и малых городов, сел. Осознанность граждан в этом вопросе достаточна для того, чтобы правоприменительная практика в максимальные сроки перешла в совершенную часть», — заявил он.

Депутаты ЛДПР внесли законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил «Известиям», что физлица предложили штрафовать на сумму 60-200 тысяч рублей, должностные — 300-400 тысяч рублей, юрлица — 600-800 тысяч рублей. В некоторые случаях работу магазинов призвали приостанавливать на три месяца.