Общество 22 января 2024, 13:25 «Ведомости»: количество курящих сигареты россиян уменьшилось до 18,7% в 2023 году

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Замначальника управления профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктор Зыков сообщил, что в прошлом году количество курящих россиян уменьшилось до 18,7%. В 2019 году эта цифра составляла 24,2%, написали «Ведомости».

Как уточнило ИА НСН, в 2022 году фиксировался рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина. В стране к этой пагубной привычке имели пристрастие 19,2% взрослого населения.