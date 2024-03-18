Эксклюзив 18 марта 2024, 14:28 «За будущее надо бороться». Россиянам объяснили итоги президентских выборов Политсоветник Маркелов: все кандидаты, кроме Путина, провели кампанию лениво Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Все кандидаты в президенты, кроме действующего российского лидера Владимира Путина, провели избирательную кампанию «лениво» и получили закономерные результаты. Таким мнением с «360» поделился политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

«Считаю, что результат закономерен. Он не инерционный. Если понаблюдать за информационной картиной, реально видно, что наш президент и его команда пахали: летали по регионам, запускали программы, правительство просчитывало реальность обещаний в послании президента. То есть система власти честно отработала эту кампанию. Работала огромная машина», — отметил он.

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Другие кандидаты, по мнению Маркелова, решили не проводить интенсивную пропагандистскую рекламную кампанию, сделали все «на уровне ниже среднего напряжения сил».

Результаты закономерны с точки зрения ленивости их кампании: предвыборные ролики были неинтересными, за электорат они не боролись, за убедительный диалог тоже. <…> Где пахота? Заявлений интересных — ноль. <…> [Некоторые] набросились на низкий результат Харитонова, заговорили о провале коммунистического проекта в России. Чушь полная — это результат, который ожидался. Его, опять же, получили исходя из комплектации вложенных ресурсов. Сергей Маркелов политический советник

КПРФ была и останется второй по величине фракцией после «Единой России», добавил Маркелов.

«У Даванкова тоже кампания немножко ленивая — надеялся, что миллионники и так проголосуют. Они позиционировали себя как партию будущего, но за будущее-то бороться надо. <…> Он как бы делал шаг вперед — два шага назад: вроде бы повестка [против конфликтов], но не мог объяснить ее. Избирательная компания, — это достаточно точное, понятное действие с абсолютно понятными инструментами и результатом», — заметил политсоветник.

По оценке Маркелова, ни один из кандидатов, кроме Путина, не выполнил хотя бы на 60-80% набор обязательных требований, которые нужно было соблюсти.

«Ленивые кандидаты получили ленивые цифры, они не боролись за электорат, а активный кандидат решил доказывать стране, что не просто так сидит в этом кресле. И получилось», — подытожил собеседник «360».

Он назвал случаи с облитыми зеленкой бюллетенями случайными и предположил, что никакая украинская пропаганда тут не замешана — просто сыграло роль понимание происходящего «какой-то конкретной девушкой, конкретным сумасшедшим парнем». По мнению Маркелова, 61 уголовное дело в масштабах страны, притом что проголосовали более 87 миллионов человек, — это совсем мало.