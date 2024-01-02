Выборы 02 января 2024, 14:12 Интервью иноагентам и связь с Ходорковским. Кто такая Екатерина Дунцова, решившая стать президентом России Журналистка Дунцова не попала в список кандидатов на пост президента России Екатерина Дунцова / Telegram

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ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты. Журналистку Екатерину Дунцову, которая успела наделать много шума, до борьбы за кресло лидера страны не допустили. На посту президента она планировала «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни» и завершить спецоперацию. Есть мнение, что Дунцова решила баллотироваться с подачи бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Подробности — в материале «360».

Кто такая Екатерина Дунцова

О малоизвестной журналистке и бывшем депутате Ржевской городской думы Екатерине Дунцовой заговорили после того, как она выдвинула свою кандидатуру на пост президента России. На личном сайте Дунцова сообщила, что «последние 10 лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение».

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В планах у нее было прекратить боевые действия, восстановить отношения с внешним миром и «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни». Такая позиция быстро нашла отклик у иноагентов. Дунцова дала большое интервью Ирине Шихман*, где пожаловалась на низкую зарплату, рассказала о личной жизни и детях.

На этом откровения активистки не закончились. О своем выдвижении в президенты она поговорила и с другими людьми, среди которых была и покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева *. Ни в одном из интервью Дунцова не скрывала своих оппозиционных настроений и постоянно говорила о намерении все изменить.

Екатерина Дунцова / Telegram

Известно, что экс-депутату Ржевской городской думы 40 лет, у нее два высших образования — юридическое и в области телевизионной журналистики, женщина воспитывает трех детей.

По данным Life, у Дунцовой в собственности нет ни машин, ни особняков. Живет она в двухкомнатной квартире на 45 тысяч рублей в месяц, большая часть из этих денег — выплаты как малоимущей семье.

Шесть лет назад Дунцова искала работу на сайтах по трудоустройству, указывая желаемый уровень дохода всего в 15 тысяч рублей. Единственный штраф у журналистки был за распитие алкоголя в общественных местах в канун нового 2001 года. Тогда ей было 17 лет.

Политическая карьера Екатерины Дунцовой

О намерении баллотироваться в президенты Дунцова заявила в ноябре 2023 года. После этого ее якобы вызвали в прокуратуру.

«Задавали вопрос относительно поста о выдвижении. <…> Никакого давления, просто задавались вопросы, касательно моих формулировок, что я имею ввиду, когда говорю, что страна движется не в том направлении. <…> Задали вопрос о моем отношении к СВО, я сказала, что на этот вопрос отвечать не буду. Лучше не испытывать судьбу и действовать в рамках законодательства», — рассказала Дунцова сайту prmira.ru.

РИА «Новости»

Собрание инициативной группы по выдвижению Дунцовой прошло в Москве 17 декабря. Всего было около 700 человек.

Спустя несколько дней стало известно, что ЦИК отказал в регистрации инициативной группы в связи с тем, что в поданных документах нашли более 100 ошибок. Тогда Дунцова заявила, что пойдет до конца и обжалует решение. Но это не помогло.

ЦИК 1 января завершил прием документов для участия в выборах президента. В список возможных кандидатов вошли 11 человек. Журналистки среди них нет.

Кто подсказал Дунцовой баллотироваться в президенты России

СМИ и политологи уверены, что Дунцова решила баллотироваться в президенты с подачи беглого олигарха Михаила Ходорковского*.

«Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Ходорковским*», — сказал в беседе с News.ru политолог из РУДН Никита Данюк.

РИА «Новости»

Желание журналистки занять главный пост страны освящали крупные иностранные издания. Среди них — Reuters, Associated Press, Euronews и другие. В материалах ее называли кандидатом-миротворцем и утверждали, что Дунцова не входит в число оппозиционеров, выступающих против российского президента Владимира Путина.

Выдвижение Дунцовой поддержал проект «Наш штаб», который создала команда проекта «Ковчег»**. Его основателем является юрист Анастасия Буракова*. Помогал в организации «Ковчега»** «Антивоенный Комитет России», соучредителем которого является Ходорковский* и другие российские оппозиционеры.

Что Дунцова говорила о связи с Ходорковским*

Информацию о финансовой поддержке Ходорковского* Дунцова опровергла. По ее словам, она лишь работает с Бураковой*, проект которой призывает поддерживать сбежавших из страны «демократических кандидатов» и помогать им продвигать свои «антивоенные» идеи. Аналогичной позиции придерживается и сама Дунцова.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Решением Минюста России проект признан нежелательной организацией и включен в реестр иноагентов.