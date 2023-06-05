Знаменитости 05 июня 2023, 13:58 Телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали в Москве на 30 тысяч рублей Пресненский суд Москвы оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки об иноагенте РИА «Новости»

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Пресненский суд Москвы по жалобе Роскомнадзора оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей за отсутствие на ее страницах в соцсетях маркировки иноагента. Об этом сообщили «Известия».

Роскомнадзор составил протокол в мае. Пресненский суд Москвы на заседании 5 июня признал Лазареву* виновной в нарушении порядка деятельности иноагента в России — она не поставила упоминание о своем статусе в соцсетях. Ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

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Татьяну Лазареву* внесли в реестр в июле 2022 года. Минюст обосновал такое решение ее политической деятельностью, а источником финансирования назвал Украину.

По информации издания, телеведущая стала одним из первых 13 физлиц-иноагентов. Телеведущий Владимир Соловьев назвал ее предательницей страны и призвал посадить в тюрьму.

Продюсер Юрий Бардаш предложил для снятия статуса иноагента отправлять звезд на пару недель в Донбасс и перевоспитывать.

*Татьяна Лазарева — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.