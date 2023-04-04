Эксклюзив 04 апреля 2023, 23:36 Навести порядок. Зачем добровольцам захотели разрешить становиться миротворцами Правозащитник Ионов поддержал законопроект о формировании миротворцев из добровольцев Holly Mindrup / Unsplash

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий прошедшим специальную подготовку военнослужащим добровольно входить в состав миротворцев. Как сообщила «Парламентская газета», документ разработали в правительстве. Эту инициативу можно лишь поприветствовать, заявил «360» правозащитник Александр Ионов. Он добавил, что имеющие подтвержденную подготовку и «военную школу» добровольцы помогут установить мир в зонах ведения боевых действий.

Далее — прямая речь.

Работа миротворцев

Мандат на проведение миротворческих миссий регламентирован как конституцией страны, которая непосредственно посылает миротворческий континент и внутренними нормативно-правовыми актами, так и непосредственно нормами международного права и международными договорами, такими как Договор о коллективной безопасности, резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и иными нормативно-правовыми актами, имеющими международный статус.

Я думаю, что эту инициативу можно приветствовать, ведь добровольцы — это те люди, которые имеют достаточно серьезную, подтвержденную подготовку и военную школу. Это участники боевых действий, это люди, которые в том числе имеют морально-волевые качества по участию в подобных мероприятиях.

Пресечь жертвы среди мирных жителей

К сожалению, не всегда те места и те точки, куда направляются миротворцы, являются безопасными. Мы в этом могли убедиться и во время вооруженного конфликта и гражданской войны в Сирии, и непосредственно в грузино-осетинском и абхазском конфликтах, и в конфликте в Нагорном Карабахе. Идут постоянные провокации, идут постоянные обстрелы, применение взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и так далее.

Безусловно, в мирное время большинство миротворцев были обычными военными, кадровыми военными, некоторые из которых даже не имели опыта участия именно в боевых действиях.

И, соответственно, добровольцы, которые такой опыт сегодня имеют, думаю, смогут его применить для того, чтобы на той территории, где есть вооруженный конфликт, пресечь непосредственно жертвы среди мирного населения и возможные провокации со стороны противоборствующих и противостоящих друг другу сторон.