Мир 05 марта 2023, 00:24 ОДКБ предложит меры по снятию напряженности между Киргизией и Таджикистаном ОДКБ выработала предложения по снятию напряженности на границе Киргизии и Таджикистана РИА «Новости»

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выработала меры по снятию напряженности на участках границ между Киргизией и Таджикистаном. Об этом написал в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко.

Предложения появились в ходе прошедшего в Минске совещания начальников международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ. Предложенными мерами должны воспользоваться министра обороны обеих республик, отметил Ревенко.

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Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана произошел в сентябре 2022 года В результате столкновений погибли свыше 100 человек, еще около 400 получили ранения. Были разрушены порядка 500 домов и социальных объектов.

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Ранее ОДКБ заявила, что учения организации «Нерушимое братство» было решено провести в Киргизии после того, как Армения отказалась принять их на своей территории. Даты проведения учений пока не называются.