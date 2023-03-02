Мир 02 марта 2023, 19:35 Миротворцы заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Минобороны: в Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня РИА «Новости»

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Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, заявили в Минобороны. По данным ведомства, в результате никто не пострадал, уточнил ТАСС.

В настоящее время командование миротворческого контингента России вместе с обеими сторонами конфликта приступило к разбирательству по факту случившегося.

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В конце прошлого года власти Армении призвали направить в Нагорный Карабах миссию для оценки гуманитарной ситуации в регионе. По мнению армянской стороны, Совет безопасности ООН должен потребовать от Азербайджана соблюдения трехсторонней декларации 2020 года.

Помимо этого, в Ереване считают необходимым заставить азербайджанскую сторону снять блокаду Лачинского коридора.

В середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян передал властям Азербайджана и Минской группе ОБСЕ проект соглашения по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.