Эксклюзив 05 декабря 2022, 16:27 Зима принесет проблемы ВСУ. Поставки западного оружия сократятся Политолог Михайлов: зимой положение ВСУ ухудшится Министерство обороны Украины

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Положение украинских военных в зимний период серьезно ухудшится из-за сокращения финансирования со стороны США. Боезапас ВСУ и сейчас недостаточно велик, а российская армия успешно уничтожает склады с поставленным вооружением, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь.

Суровая зима поможет России

Все рассуждают, насколько Украине хватит снарядов РСЗО HIMARS. Мы каждый день видим сообщения об успешных перехватах этого типа боеприпасов. Думаю, у украинцев их запасы достаточно невелики.

Более того, ожидается резкое снижение поставок высокоточного оружия от Соединенных Штатов Америки. Все ждут новых законов, принятых сенатом, где будет урезано финансирование.

Понятно, что сенаторы будут договариваться, но для украинцев создается тяжелое положение. Кроме HIMARS, у них ничего нет. Да и тех немного.

В любом случае мы регулярно видим отчеты по уничтожению складов с боеприпасами. Об увеличении потока снабжения мы не слышим. Думаю, зимой все станет печально для украинских военных.

Уничтожение украинских диверсантов

Главное — то, что российские войска продолжают успешно останавливать попытки наступления украинских войск. Есть важные моменты. Например, уничтожение двух диверсионных групп в районе населенного пункта Райгородка Луганской Народной Республики

Многие задаются вопросом, каким образом ВС России удается вычислять диверсионные группы украинских военных. Это все благодаря данным разведки. Наши военные успешно занимаются поиском украинских диверсантов. Допускаю, что здесь работают несколько факторов.

Не стоит забывать, что население обучено сообщать российским военным о любых передвижениях неизвестных лиц.

Можно учитывать получение разведывательных данных и от самих украинских военных: в их среде есть лояльно настроенные к России граждане. Вывод один: разведка работает, мы успешно работаем против диверсионных групп.