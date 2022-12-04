Спецоперация 04 декабря 2022, 15:55 ВС России уничтожили три диверсионных группы ВСУ в ЛНР Минобороны: ВСУ лишились трех диверсионных групп в ЛНР РИА «Новости»

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За последние сутки ВС России успешно уничтожили украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал он.

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Также Конашенков сообщил, что союзные силы сорвали атаку противника около Кременной. ВСУ отправили на этот маневр две штурмовые группы. Однако ВС России нанесли огневой удар по подразделениям противника и оказали врагу решительное сопротивление,

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Суммарно на этом направлении спецоперации в зоне боестолкновений украинская армия только за истекшие сутки потеряла свыше 80 единиц живой силы. Этот объем учитывает убитых и раненых украинских военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, боевой машины пехоты и бронеавтомобиля.