Важное 04 декабря 2022, 15:18 ВС России уничтожили нефтебазу, снабжавшую ВСУ топливом Минобороны России сообщило об уничтожении нефтебазы ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили нефтебазу, которая снабжала Вооруженные силы Украины топливом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что хранилище находилось в районе поселка Шевченково Харьковской области.

По словам Конашенкова, с уничтоженной нефтебазы топливо брали для украинской техники, задействованной на Купянском направлении. А в районе села Новоалександровка Запорожской области российские военные разгромили склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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Системы ПВО перехватили пять украинских снарядов, выпущенных по ЛНР и Запорожской области из систем «Ураган» и HIMARS. По словам Конашенкова, удалось сбить две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — добавили в Минобороны. За прошедшие сутки также сбили девять украинских беспилотников.

ВС России стали действовать более четко и слаженно, рассказал российский разведчик. Он уточнил, что подразделения работают как единое целое — это позволяет успешно добиваться целей в рамках выполнения спецоперации.