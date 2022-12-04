04 декабря 2022, 15:18
ВС России уничтожили нефтебазу, снабжавшую ВСУ топливом
Минобороны России сообщило об уничтожении нефтебазы ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили нефтебазу, которая снабжала Вооруженные силы Украины топливом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что хранилище находилось в районе поселка Шевченково Харьковской области.
По словам Конашенкова, с уничтоженной нефтебазы топливо брали для украинской техники, задействованной на Купянском направлении. А в районе села Новоалександровка Запорожской области российские военные разгромили склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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Системы ПВО перехватили пять украинских снарядов, выпущенных по ЛНР и Запорожской области из систем «Ураган» и HIMARS. По словам Конашенкова, удалось сбить две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — добавили в Минобороны. За прошедшие сутки также сбили девять украинских беспилотников.
ВС России стали действовать более четко и слаженно, рассказал российский разведчик. Он уточнил, что подразделения работают как единое целое — это позволяет успешно добиваться целей в рамках выполнения спецоперации.
Топливо
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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