Эксклюзив 14 ноября 2022, 16:37 «Задача России — взять Авдеевку». Политолог рассказал об обстановке в зоне спецоперации Политолог Михайлов заявил, что ВС России усилили атаки на позиции ВСУ для обстрела Донецка РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России закрепились за своих позициях и отражают вылазки украинских военных. Главная задача сейчас — перегруппировать войска, взять Авдеевку и остановить обстрелы Донецка. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал «360» о ситуации на основных направлениях боевых действий.

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Далее — прямая речь.

Захватить укрепрайоны под Донецком

Российская армия закрепилась на своих позициях. И все попытки контрнаступления, вылазок на Купянском, Краснолиманском и иных направлениях безуспешны. Войска отражают их и уничтожают диверсантов. В дальнейшем, я предполагаю, мы будем предпринимать попытки контрнаступления.

На Донецком направлении продолжаем усиливать атаки на укрепленные пункты украинских войск. Мы освободили Опытное, Майорск, впереди — Авдеевка и населенные пункты перед ней. Сейчас это основная задача для того, чтобы взять последние укрепрайоны украинских военных под Донецком, откуда наносят удары по мирным объектам города.

Думаю, сейчас будет некоторое затишье. Соответственно, происходит перегруппировка войск.

Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов в Донецке / РИА «Новости»

Перегруппировать войска на Запорожское направление

На Херсонском направлении наши войска укрепляют оборонительные позиции, периодически уничтожают диверсионные группы, которые пытаются проникнуть с правого берега Днепра. И, соответственно, занимаются передислокацией, в том числе части войск на Запорожское направление.

Так происходит потому, что сейчас у ВСУ освобождается порядка 40 тысяч солдат для перегруппировки и переброса на Запорожское направление для нанесения удара. Мы это прекрасно понимаем, готовимся, делаем мощные оборонительные укрепления и, как всегда, ждем.

Учесть ошибки

Ждем, что противник попрет, как говорится, и получит заслуженный ответ. Потому что неподготовленных мест у нас сейчас не будет. Все ошибки, которые были ранее, учтены.

С приходом генерала Сергея Суровикина мы стали тщательно окапываться на любых занятых рубежах, иметь четкую пристрелку по позициям, получать данные разведки для обстрела нашей артиллерией украинских позиций.

В любом случае сейчас ситуация такова, что очевидно: как украинская армия, так и наша готовятся к жесткому противостоянию. Но мы, помимо этого, готовимся обратно возвращать оставленные территории.