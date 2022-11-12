Спецоперация 12 ноября 2022, 22:16 Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Горловку и Донецк РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 12 ноября обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики — Горловку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Город Донецк атаковали с позиций в Нейталово в 19:02. ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров. Горловку обстреляли из населенного пункта Дылеевка в 20:25, по ней было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

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По данным СЦКК ДНР, украинские военные за 12 ноября выпустили по Донецкой Народной Республике почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

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11 ноября украинские боевики обстреляли в ДНР Розовку и Докучаевск. Артиллеристы использовали снаряды калибром 152 миллиметра. Еще несколько ракет выпустили по Яковлевке, Горловке и Зайцево. Под снарядами ночь пришлось провести жителям Макеевки, а также Кировского и Петровского районов Донецка.