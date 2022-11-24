Эксклюзив 24 ноября 2022, 13:40 Зеленский надеется, что ООН поможет прекратить ракетные удары. Но задача России — победить Политолог Солонников: Зеленский надеется, что ООН поможет прекратить ракетные удары Выступление президента Украины Владимира Зеленского на внеочередном заседании Совбеза ООН / Telegram

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Совбеза ООН потребовал остановить «энергетический террор» России и пригласил специалистов проинспектировать критически важные объекты инфраструктуры. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «360», что, возможно, киевский режим надеется таким образом вынудить Москву проявить гуманизм и прекратить ракетные удары.

Реклама

Далее — прямая речь.

Акт доброй воли — рискованный шаг

Владимир Зеленский явно надеется, что ООН окажет политическое и экономическое давления на Россию. Возможно, он ожидает, что будут приняты решения с требованием прекратить обстрел российской армией украинской территории.

Не исключено, что украинский лидер также ждет введения новых, более жестких санкций от Соединенных Штатов и Евросоюза. Задача Зеленского сейчас — добиться, чтобы обстрелы прекратились. Поэтому он будет создавать для этого политическую волну, создавать информационное поле.

Зеленский надеется на мораторий на ракетные удары во время визита экспертов ООН на украинские энергообъекты. Россия неоднократно демонстрировала акты доброй воли, поэтому ничего сверхъестественно в том, что она прекратит обстрелы, не будет.

Однако сейчас прекращение атак — довольно рискованный шаг. Инспекторы могут находиться на Украине достаточно долго, и, если ударов не будет, поврежденные объекты инфраструктуры примутся восстанавливаться с помощью Европы и США. Тогда и смысл обстрелов будет минимизирован.

Дело России — победить в специальной военной операции, а не создать о себе хорошее мнение для Соединенных Штатов их союзников. Поэтому нужно прежде всего решать свои задачи, а уже потом договариваться.

Союзники не смогут помочь украинцам

Запад может пригласить украинцев к себе, чтобы пережить наступающую суровую зиму, и это наверняка сделают. Больше союзникам Украины помочь нечем: восстанавливать инфраструктуру под обстрелами практически невозможно.

Европа сможет снабжать электроэнергией лишь приграничные украинские территории, перекачивая энергоресурсы. Однако выручить более удаленные населенные пункты страны они не смогут.