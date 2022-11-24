Мир 24 ноября 2022, 03:24 Небензя объяснил, почему Россия бьет по инфраструктуре Украины Постпред Небензя: Россия поражает инфраструктуру Украины в ответ на накачку Киева оружием РИА «Новости»

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Российские удары по объектам инфраструктуры Украины являются ответом на накачку страны оружием странами Запада. Также на это повлияли призывы Киева победить Москву, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Его сова процитировал РИА ФАН.

Он отметил, что одна из целей спецоперации — подорвать боеспособность украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности РФ.

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Российские власти будут и дальше реализовывать их военными методами, пока Украина не согласится в рамках переговоров «попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Москву наносить удары по объектам инфраструктуры.

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«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского, только язык безрассудных ультиматумов», — сообщил дипломат.

Во время своего выступления на Собвезе ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что власти России ждут от международных организаций принципиальных оценок свидетельствам пыток и казней со стороны боевиков ВСУ.