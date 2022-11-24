24 ноября 2022, 01:12
Небензя зашел в зал Совбеза ООН после начала выступления Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на срочное заседание Совбеза после того, как началось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию обсуждения ведут на YouTube-канале международной организации.
Небензя зашел в зал и занял свое место, когда украинский лидер уже начал говорить. Зеленский участвовал в срочном заседании по видеосвязи. Во время своей речи он пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры Украины.
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Президент страны заявил о необходимости оценить состояние этих строений. Также он воспользовался возможностью опять попросить у стран Запада предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
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Киевские власти попросили провести срочное заседание Совбеза ООН после очередных ракетных ударов по объектам инфраструктуры. В течение 23 ноября без света остались жители Одесской области, а также Киева, Николаева, Львова, Хмельницкого и Харькова. Частично пропало электроснабжение и на подконтрольной Украине территории Запорожской области.
Владимир Зеленский
ООН
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