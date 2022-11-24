Мир 24 ноября 2022, 01:12 Небензя зашел в зал Совбеза ООН после начала выступления Зеленского РИА «Новости»

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Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на срочное заседание Совбеза после того, как началось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию обсуждения ведут на YouTube-канале международной организации.

Небензя зашел в зал и занял свое место, когда украинский лидер уже начал говорить. Зеленский участвовал в срочном заседании по видеосвязи. Во время своей речи он пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры Украины.

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Президент страны заявил о необходимости оценить состояние этих строений. Также он воспользовался возможностью опять попросить у стран Запада предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

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Киевские власти попросили провести срочное заседание Совбеза ООН после очередных ракетных ударов по объектам инфраструктуры. В течение 23 ноября без света остались жители Одесской области, а также Киева, Николаева, Львова, Хмельницкого и Харькова. Частично пропало электроснабжение и на подконтрольной Украине территории Запорожской области.