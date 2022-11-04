ВСУ сдали свои позиции. Российские военные успешно обороняются и готовят наступление | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 16:24 ВСУ сдали свои позиции. Российские военные успешно обороняются и готовят наступление Эксперт Михайлов назвал большим успехом уничтожение цехов по производству снарядов ВСУ

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Уничтожение украинских цехов по производству снарядов и двигателей — это большой успех, рассказал политолог Евгений Михайлов. Специально для «360» он разобрал брифинг Минобороны России от 4 ноября.

Далее — прямая речь эксперта.

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Украинские военные отошли назад

На мой взгляд, сегодня был достаточно интересный брифинг министерства обороны в исполнении генерала (официального представителя Игоря — прим. ред.) Конашенкова. Как обычно, доложили о том, что на Купянском направлении сорвали наступление и украинские военные отошли на свои позиции, потеряв при этом более 100 человек убитыми. На Краснолиманском направлении была попытка прорыва — и также отошли (ВСУ — прим. ред.) на обратные позиции, на Криворожском направлении были попытки — то есть активная оборона в действии. Как я предполагаю и говорят многие эксперты — что-то готовится и, соответственно, в ближайшее время мы узнаем о неких наступательных действиях.

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ВС России достигли успеха

Наибольший достигнутый успех в брифинге Минобороны, на мой взгляд, — это поражение цеха завода по производству реактивных двигателей в Павлодаре Днепропетровской области и поражение трех цехов завода «Коммунар» в Харькове, которые производили снаряды для систем залпового огня. Это большой успех. Конечно, это ослабит позиции украинских военных в плане снабжения боеприпасами систем залпового огня. Все остальное, на мой взгляд, — лирика. Думаю, что сейчас мы будем продолжать так же сбивать HIMARS, продолжать активно обороняться и готовиться к зиме.