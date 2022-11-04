Войска России отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

04 ноября 2022, 14:58
Войска России отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении два усиленных мотопехотных батальона Вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток атаки. Их все отбили. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.
«На Краснолиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены», — говорится в сообщении.
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Украина потеряла более 90 солдат, еще около 60 получили ранения. Русская армия также уничтожила 12 автомобилей, шесть боевых бронированных машин и четыре танка.
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Минобороны доложило еще о перехвате девяти снарядов системы HIMARS и трех реактивных снарядов «Ураган» ВСУ в Херсонской области. Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских беспилотника.
Минобороны РФ
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Красный Лиман
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