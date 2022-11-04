Войска России отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 14:58 Войска России отразили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении РИА "Новости"

Читать 360tv в

На Краснолиманском направлении два усиленных мотопехотных батальона Вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток атаки. Их все отбили. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«На Краснолиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены», — говорится в сообщении.

Реклама

Украина потеряла более 90 солдат, еще около 60 получили ранения. Русская армия также уничтожила 12 автомобилей, шесть боевых бронированных машин и четыре танка.

Реклама

Минобороны доложило еще о перехвате девяти снарядов системы HIMARS и трех реактивных снарядов «Ураган» ВСУ в Херсонской области. Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских беспилотника.