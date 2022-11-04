Российские военные уничтожили цеха по производству ракетных двигателей на Украине | 360°

Важное 04 ноября 2022, 13:48 Российские военные уничтожили цеха по производству ракетных двигателей на Украине Минобороны России сообщило об уничтожении трех цехов завода по производству снарядов ВСУ

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Российские военные нанесли очередные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. ВС уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде, сообщили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, по заводу в Днепропетровской области ударили при помощи высокоточного оружия воздушно-космических сил. С его же помощью уничтожили три цеха завода «Коммунар» в Харькове — там производили снаряды для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объекты поразили в поселке Новониколаевка и городах Красноармейск и Северск ДНР, а также в селе Новоалександровка Херсонской области.

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Накануне командир роты «Пятнашка» с позывным Кацап показал, как российские военные выполняют задачи на Угледарском направлении. Военнослужащие заявили, что с ними все в порядке, а также передали привет родным и пообещали вернуться с победой.