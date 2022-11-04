Российские военные уничтожили цеха по производству ракетных двигателей на Украине | 360°

04 ноября 2022, 13:48
Российские военные уничтожили цеха по производству ракетных двигателей на Украине
Минобороны России сообщило об уничтожении трех цехов завода по производству снарядов ВСУ
Российские военные нанесли очередные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. ВС уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде, сообщили в Минобороны РФ.
По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, по заводу в Днепропетровской области ударили при помощи высокоточного оружия воздушно-космических сил. С его же помощью уничтожили три цеха завода «Коммунар» в Харькове — там производили снаряды для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Реклама
Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объекты поразили в поселке Новониколаевка и городах Красноармейск и Северск ДНР, а также в селе Новоалександровка Херсонской области.
Реклама
Накануне командир роты «Пятнашка» с позывным Кацап показал, как российские военные выполняют задачи на Угледарском направлении. Военнослужащие заявили, что с ними все в порядке, а также передали привет родным и пообещали вернуться с победой.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама