Эксклюзив 30 декабря 2022, 16:33 ВСУ понесли тяжелейшие потери под Артемовском. Украина вынуждена это признать Военный эксперт Кнутов: блокирование ВСУ в Соледаре остается основной задачей ВС России

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Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, рассказали в Минобороны. Атака позволила остановить производство техники для ВСУ и прервала поставки западного оружия. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «360», что фланговый обход Артемовска и зачистка Соледара от украинских военных остается главной задачей российской армии.

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Далее — прямая речь.

ВСУ отрезали от оружия

Самое главное — мы продолжаем наносить удары высокоточным оружием, причем это высокоточное оружие выводит из строя не только объекты военного управления и энергетической инфраструктуры Украины, но и благодаря им нарушаются поставки вооружения, боевой техники, подвоз личного состава на линию фронта.

Это препятствует пополнению резервами, доставке боеприпасов и боевой техники, усложняет снабжение войск ГСМ, продуктами питания и всем остальным, что в условиях напряженных боев создает на сегодня крайне тяжелое положение для украинской армии.

РИА «Новости»

Главная задача ВС России

Тяжелые бои сейчас в районе Артемовска (восточная часть населенного пункта), частный сектор наши войска практически зачистили, боевые действия уже идут в части, застроенной многоэтажными домами. И бои идут севернее Артемовска — в районе Соледара.

Основная задача — блокировать украинские войска, которые находятся в Соледаре, а лучше — освободить Соледар с таким расчетом, чтобы не было нам удара во фланг.

РИА «Новости»

Дальше мы можем продвигаться севернее Артемовска, окружая этот город. Таким образом, фактически мы завершаем прорыв линии украинской обороны, которая идет от Северска до Угледара — это очень мощная линия, которую создавали с 2014 года. Там даже взводные опорные пункты имеют такие укрепления, которые можно пробить лишь после того, как семь авиационных бомб весом 300 килограммов попали бы в одну точку.

Конечно, брать эти укрепления очень сложно, поэтому сейчас ставка делается не только на лобовой удар (хотя и он, в общем-то, дает определенные результаты), но и на фланговый обход Артемовска с одновременным блокированием либо освобождением Соледара. Это очень важное направление, ключевое для нас сегодня.

РИА «Новости»

Украину вынудили признать провал

Идут достаточно эффективные удары в результате контрбатарейной борьбы. Выведен [из строя] целый ряд артиллерийских батарей, станций радиолокационной контрбатарейной борьбы. Во время того удара, который наносили Воздушно-космические силы, уничтожен радиолокатор подсвета целей для наведения комплекса С-300 с помощью наших противорадиолокационных ракет. Это также снижает возможности противовоздушной обороны Украины.

По словам небезызвестного украинского демагога Алексея Арестовича, сейчас украинская армия несет тяжелейшие потери и в районе Артемовска, и в районе Соледара. Киевский режим вынужден это признать.

США не помогли с самолетами

У Украины есть небольшое количество самолетов, эти истребители (МиГ-29. — прим. ред.) используют в качестве легких бомбардировщиков. Но у нее практически не осталось самолетов, которые способны нести какую-то серьезную бомбовую нагрузку, поэтому, как правило, применяют МиГ-29.

Была проведена модернизация этих самолетов, с помощью Соединенных Штатов Америки на них стали устанавливать АGM-88 HARM. Это противорадиолокационные ракеты, которые должны были бы поражать нашу систему противовоздушной обороны, прикрывающую войска на линии соприкосновения с противником.

Но эти ракеты показали себя крайне неэффективно, поэтому киевский режим применяет их в качестве ракет «воздух — земля», «воздух — поверхность», пытаясь нанести удары по каким-то гражданским объектам, объектам социальной инфраструктуры. По военным они особенно не стреляют в силу того, что точность их наведения невысокая. Подобного типа удары ВСУ пытаются наносить достаточно часто. Делается это как раз с помощью истребителей МиГ-29, которые мы очень часто перехватываем и сбиваем, как в этот раз.

На мой взгляд, одним «воздушным стервятником» стало меньше, как и угроз мирному населению Донецкой Народной Республики.