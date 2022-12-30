Спецоперация 30 декабря 2022, 02:22 ВСУ понесли серьезные потери в районах Артемовска и Соледара — Арестович Советник Арестович признал, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на линии фронта в районах Артемовска и Соледара в ДНР, признался в эфире YouTube-канала Фейгин Live* советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Советник заявил, что направление главного удара — это восточные районы Артемовска, территории южнее Соледара и сам Соледар.

Реклама

«Мы несем серьезные потери», — заявил Арестович.

Реклама

Для ВСУ на указанных направлениях складывается печальная ситуация, об этом рассказал политолог Евгений Михайлов. Российская армия постепенно взламывает мощнейшую линию украинских оборонительных сооружений, строившихся на протяжении восьми лет.

Украинские военные потратили не только запасы советского оружия, но и все поставленное странами НАТО. Альянс не сможет повторить поставку оружия Украине, ведь таких объемов для экспорта не осталось, уверен командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Артемовск планомерно сковывают и рано или поздно освободят, промедление объяснили попыткой избежать жертв среди мирного населения.

* СМИ, выполняющее функции иноагента