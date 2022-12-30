Важное 30 декабря 2022, 13:22 Удар по Украине остановил производство военной техники и переброску войск ВСУ — Минобороны России Минобороны России: массированный удар по Украине 29 декабря остановил переброску ВСУ

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Российские войска 29 декабря нанесли массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Благодаря этому удалось остановить производство и ремонт военной техники, а также переброску войск, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сказал он.

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Операцию провели с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Российские войска ударили по системе военного управления и энергетическим объектам, которые работали на предприятия оборонно-промышленного комплекса киевского режима. Это помогло заблокировать вооружение, которое поставили страны Запада, в тылу, ведь ракетами сорвали перевозку по железной дороге. Кроме того, прекратили переброску резервных подразделений с запада Украины, остановили производство и ремонт военной техники и боеприпасов.

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В четверг воздушную тревогу объявили по всей стране, прогремели взрывы. В Харькове пострадали объекты инфраструктуры, несколько ударов пришлись по Киеву. Воздушные силы Украины рассказали, что атаку вели с разных направлений при помощи крылатых ракет с самолетов и кораблей.