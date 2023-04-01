Эксклюзив 01 апреля 2023, 20:27 Вместе с маем придут изменения. Обещанное контрнаступление ВСУ спровоцирует слом в зоне СВО Политолог Михайлов: российские войска заняли позицию оборонительного наступления Ministry of Defense of Ukraine

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Российские подразделения заняли позицию «оборонительного наступления». Боестолкновения происходят, но сейчас все находятся в ожидании обещанной киевским режимом контратаки. Об этом при разборе нового брифинга Минобороны рассказал «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Основной театр боевых действий

Из сегодняшнего брифинга Минобороны в исполнении [официального представителя оборонного ведомства Игоря] Конашенкова можно сделать вывод о том, что мы находимся в оборонительном наступлении.

Естественно, есть и наступательные действия. На Донецком направлении это Авдеевка, Марьинка и Артемовск, где ведут тяжелейшие бои ЧВК «Вагнер» при поддержке Вооруженных сил России, а именно артиллерии и авиации.

По потерям видно, что основные боестолкновения — на Краснолиманском и Донецком направлениях. На Херсонском направлении подбита гаубица, погибли 40 украинских военных. На Донецком — 110 человек, на Краснолиманском — до 100 человек. Это по приблизительным подсчетам. Естественно, наносятся удары по живой силе и технике площадями. Можно отметить очередной сбитый украинский самолет Миг-29 на Донецком направлении.

В ожидании контратаки

Сегодня день не такой, когда все видят 500–600 человек [из потерь противника] на Донецком направлении. Сегодня обычный день работы Вооруженных сил России против украинского вермахта.

Думаю, мы находимся в ожидании контрнаступления. Украинцы обещают на юг — на Херсон — ударить. Пока этого не происходит. Пока там достаточно тихо, даже судя по огневому соприкосновению: погибли 40 человек и [уничтожено] немного военной техники. Но в любом случае продолжаются огневые контакты, и везде мы перемалываем укровермахт.

Конец апреля — начало мая покажет, что действительно произойдет на российско-украинском фронте. Все ожидают украинского наступления. Но я ожидаю прежде всего попытку [украинского] наступления и окончательный слом ситуации.