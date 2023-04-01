Спецоперация 01 апреля 2023, 15:50 ВСУ потеряли до 40 человек после удара российских сил на Херсонском направлении Минобороны сообщило о ликвидации 40 украинских военных на Херсонском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Понесшие огневое поражение со стороны российских сил на Херсонском направлении украинские войска потеряли до 40 человек личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом участке проведения специальной военной операции войска противника потеряли три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также одну буксируемую пушку «Гиацинт-Б».

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За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск Вооруженных сил России поразили 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике в 92 районах.

В том числе около села Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других бронированных машин, 1077 реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.