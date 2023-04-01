01 апреля 2023, 15:33
ВСУ потеряли до 110 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 110 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении
Действующие на Донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии ликвидировали до 110 украинских военнослужащих и наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что украинские войска также лишились ракетной системы залпового огня «Град», и четырех гаубиц различного калибра.
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«Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО „Град“, самоходные гаубицы „Акация“ и „Гвоздика“, а также гаубицы „Мста-Б“ и Д-30», — перечислил Конашенков.
Выступающие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 50 человек из личного состава противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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