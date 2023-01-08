Эксклюзив 08 января 2023, 19:43 Успех операции возмездия в Краматорске обеспечила разведка Военный эксперт Дандыкин: разведка внесла вклад для удара по ВСУ в операции возмездия РИА «Новости»

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Ракетный удар по расквартированным в двух общежитиях Краматорска украинским боевикам провели в рамках операции возмездия за подрыв пункта временного размещения российских военных в Макеевке. Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что это не первая подобная операция, которую провели Вооруженные силы России в ходе СВО. Он подчеркнул, что свой вклад в успех удара по Краматорску внесли специалисты военной разведки.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Ответ за погибших

Раньше мы знали об операциях возмездия со стороны сил обороны Израиля, которые наносили удары по террористам, занимавшимся подрывной деятельностью, нападением на солдат и диверсиями. Для военных России удар по Краматорску оказался не первой подобной операцией.

Можно вспомнить ответ на теракт, который украинские спецслужбы под руководством западных кураторов совершили на Крымском мосту. В ответ российские войска нанесли удар по критическим объектам Украины двойного назначения. Это тоже операция возмездия. Это повторилось, когда укрофашисты устроили нападение на Севастополь морскими и воздушными дронами. Но ВСУ впервые получили ответ за погибших российских военных.

Когда начиналась специальная военная операция, мы предупреждали командование ВСУ, чтобы они уходили, потому что мы будем бить по технике. Но со временем выяснилось, что украинские военные также пытают пленных. Между ними и националистическими формированиями никакой разницы нет. Поэтому можно сделать вывод о том, что происходило в Макеевке в новогоднюю ночь. Сейчас подразделения наших бойцов так больше не размещают. Принимают все меры по маскировке и укрытиям.

Ответом стал удар по двум общежитиям, где находились украинские боевики. По данным официального представителя Минобороны генерала Конашенкова, уничтожены свыше 600 человек.

Роль разведданных

Украина получает всевозможные данные в режиме онлайн от НАТО, со спутников, с беспилотников. Задействованы все средства связи. Но у нас тоже есть своя разведка, в том числе космическая. Поэтому нашим военным прекрасно известно, что происходит на ближнем и дальнем расстоянии прифронтовой полосы.

Неслучайно наши ракеты, в отличие от украинских, которые стреляют во многом по гражданским объектам, бьют только по критической инфраструктуре двойного назначения.

Уничтожаются склады с артиллерийским и ракетным вооружением, с горюче-смазочными материалами. В том числе техника, которую получают ВСУ со стороны западной границы.

Мы знаем, что по Дружковке удары нанесли. Хотя Украина этого не подтверждает. Но из строя вывели достаточное количество систем тех же HIMARS и приближенных к ним видов европейского образца. Для этого работают все виды разведки, которые успешно предоставляют нужные данные.