Спецоперация 03 января 2023, 14:58 Западную военную технику ВСУ уничтожили около железнодорожной станции Дружковка в ДНР Минобороны сообщило об ударах по западной военной технике на станции Дружковка в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные нанесли ракетные и авиационные удары по скоплению военной техники около железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, боевые машины и снаряды ВСУ получили от стран Запада.

Удары российских войск уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре чешские боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, а также предназначенные для них более 800 реактивных снарядов.

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Кроме того, на месте убиты до 120 украинских военных и уничтожены шесть автомобилей.

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За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, выпущенных ВСУ в сторону сел Свистуновка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, села Кирилловка в ДНР, а также села Трудовое и города Бердянска Запорожской области.

Система противовоздушной обороны перехватила девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, летевших в сторону Червонопоповки и Новой Каховки Херсонской области.