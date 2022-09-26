Украине пообещали уничтожить всех ее бойцов до единого | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Украине пообещали уничтожить всех ее бойцов до единого Политолог Михайлов назвал ВСУ армией террористов РИА «Новости»

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Украина может продолжить атаковать Донбасс и освобожденные территории даже после проведения референдумов. Однако Россия будет отстаивать их и уничтожать врагов до последнего. Когда придет время для переговоров, Москве нужно предлагать только жесткие условия. Об этом заявил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Продолжаются боевые действия и уничтожение как живой силы, так и техники врага. Победа будет за нами. Более 300 самолетов ликвидировано. Сейчас, скорее всего, самолеты идут из стран НАТО, потому что технику Украины мы давно разбили.

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Что касается ударов по ЛНР [американскими реактивными системами залпового огня] HIMARS — выпущено 28 ракет. ДНР тоже ими обстреливают. Ничего не остановит украинских военных, это армия, можно сказать, террористов. Вопрос должен стоять иначе: когда мы их уничтожим?

Что будет после референдумов

Сейчас пройдут референдумы, регионы войдут в состав России, тогда резко изменится тактика боевых действий. Откуда бы ни наносились удары, эти точки будут подавлены союзными войсками.

РИА «Новости»

Сражаться до последнего

Нужно понимать, что украинский режим — звери, с которыми никто разговаривать уже не будет. Я не знаю, как это делать, даже если они пойдут на переговоры. Надо будет ставить настолько жесткие условия, после которых станет очевидно, кто победил.

Украина пока бьется. Поставлена задача США — биться до последнего украинца. Значит, нужно бить до последнего украинца, который взял в руки оружие против России.

Однако не вся Украина нам враг. Есть народ, с которым нам надо будет жить, договариваться. Но каждый, кто взял против нас оружие (по разным причинам) и не сдался, должен быть уничтожен.

Не нужно питать иллюзий — это уже враги. Они никогда не примут русский мир. Их придется долго переформатировать после окончания боевых действий.

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