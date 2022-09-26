МИД ЛНР раскритиковал западные страны за отказ признавать референдум о вхождении в РФ | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber МИД ЛНР раскритиковал западные страны за отказ признавать референдум о вхождении в РФ Глава МИД ЛНР Дейнего связал отказ Запада признать референдумы с непринятием реальности РИА «Новости»

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Западные страны, отказавшись признавать итоги референдумов о вхождении освобожденных территорий Украины в состав России, не признают сложившуюся реальность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, его слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Они много чего не признают, не признают реальность. Они не признают право населения Донбасса на собственную идентичность, не признают агрессию Украины», — заявил он.

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Министр подчеркнул, что США утратили свое влияние на глобальном уровне, а мироустройство уходит в сторону многополярного и равного партнерства всех участников.

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Референдумы о вхождении в состав России проходят в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Во всех регионах явка превысила 50%, поэтому референдумы в соответствии с международным правом считаются состоявшимися. Голосование продолжится до 27 сентября.

Ранее МИД Казахстана обозначил позицию государства по референдумам, проходящим на освобожденной территории Украины.

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