МИД ЛНР раскритиковал западные страны за отказ признавать референдум о вхождении в РФ | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Добровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Спецоперация

26 сентября 2022, 12:03

МИД ЛНР раскритиковал западные страны за отказ признавать референдум о вхождении в РФ

Глава МИД ЛНР Дейнего связал отказ Запада признать референдумы с непринятием реальности

Читать 360tv в

Западные страны, отказавшись признавать итоги референдумов о вхождении освобожденных территорий Украины в состав России, не признают сложившуюся реальность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, его слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Они много чего не признают, не признают реальность. Они не признают право населения Донбасса на собственную идентичность, не признают  агрессию Украины», — заявил он.

Реклама

Министр подчеркнул, что США утратили свое влияние на глобальном уровне, а мироустройство уходит в сторону многополярного и равного партнерства всех участников.

Реклама

Референдумы о вхождении в состав России проходят в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Во всех регионах явка превысила 50%, поэтому референдумы в соответствии с международным правом считаются состоявшимися. Голосование продолжится до 27 сентября.

Ранее МИД Казахстана обозначил позицию государства по референдумам, проходящим на освобожденной территории Украины.

Референдум в ЛНР 2022

Референдумы о присоединении к России

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама