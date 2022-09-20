ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово Flickr

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Утром 20 сентября ВСУ обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных сил Украины зафиксирован обстрел: 04:30 — по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — сообщили представители ведомства.

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Информация о разрушениях, пострадавших и других последствиях прилета пока выясняется.

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Также сотрудники представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что за прошлые сутки, 19 сентября, зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ. Огонь вели по населенным пунктам Стаханов и Кременная.

Для обстрела использовали РСЗО M142 HIMARS и тяжелую артиллерию. В частности, представители ведомства сообщили о прилете четырех ракет из американской системы залпового огня и 16 боеприпасов калибром 155 миллиметров.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, из-за этих обстрелов полностью разрушены Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2 и два объекта розничной торговли. Также пострадал ряд других жилых и нежилых зданий.

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