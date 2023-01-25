Спецоперация 25 января 2023, 16:13 «Начнут забирать женщин». На какие крайности пойдет Украина в попытках отсрочить агонию 🔥 Военный эксперт Дандыкин: украинские власти скоро начнут забирать в ВСУ женщин Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские власти усилили давление на военных и госслужащих, ужесточив наказания за самовольное оставление поля боя, неисполнение приказа и другие подобные действия. С чем связаны такие решения и получится ли у президента Владимира Зеленского с помощью репрессий остановить или отсрочить агонию режима?

Следующий этап — штрафбаты

Главком ВСУ Валерий Залужный просил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон об увеличении сроков лишения свободы за нарушения воинской дисциплины еще в декабре, после того как его приняла Верховная рада. Серьезные проблемы с морально-психологическим состоянием в рядах армии отмечали с ноября.

В январе нового года проблемы в ВСУ стали стремительно нарастать. Успехи российских войск значительно снизили боевой дух украинских военных.

«У нас сейчас налажено взаимодействие, после некоторых осенних неудач появился боевой кураж, если можно так сказать. Многие мобилизованные стали опытными бойцами. И наши ребята наступают», — отметил в разговоре с «360» капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

В результате украинские войска дезертируют, отказываются идти на позиции, особенно в территориальных батальонах, добавил эксперт.

Киевскому режиму ничего не остается, кроме как пойти на жесткие меры. И дальше, по мнению Дандыкина, эта тенденция сохранится: власти перейдут к практике штрафных батальонов.

Как это делал Гитлер в 1941-м, когда немцы рванули из-под Москвы. Василий Дандыкин

Мясорубка ради «перемог»

Сейчас Украине как никогда нужны хотя бы маленькие, символические «перемоги» и подвижки. Поэтому власти отправляют людей на верную гибель, в мясорубку или, например, заставляют форсировать Днепр.

«Это же абсурд — посылать небольшую группу, которая совершенно ясно, что останется на дне Днепра», — объяснил военный эксперт.

Желание таких мелких «перемог» для получения политических дивидендов толкает представителей киевского режима все сильнее «закручивать гайки» военным.

«В это же время десятки тысяч украинских матерей ищут своих „без вести пропавших“, которые в большинстве своем просто убиты», — напомнил собеседник «360».

Украинская сторона не хочет признавать безвозвратные потери — не только по политическим причинам, но и потому, что власти не жаждут платить семьям погибших компенсации, добавил Дандыкин.

Экстренная «могилизация»

Большие потери ВСУ заставляют ускоренными темпами проводить мобилизацию, которая на Украине и не прекращалась. Естественно, это вызывает недовольство и протесты населения. На «молодчиков с повестками» уже бросаются с кулаками и косами. Но даже если местным властям удастся «забрить» в армию еще 100 тысяч, этот «человеческий материал» мало им поможет.

«Если они будут не обучены, не вооружены, какой от них толк на фронте? У нас, например, больше половины частично мобилизованных еще не вступили в бой, потому что проходят обучение. Для сколачивания подразделений и другой подготовки требуется немало времени», — указал на почти полную бесполезность такого быстрого массового набора Дандыкин.

В Сети полно видео из Одессы, где под прикрытием машин скорой помощи людей хватали на улицах. Мужчины переодеваются в женскую одежду, чтобы не попасть в зону боевых действий.

«Чуть попозже станут забирать на фронт женщин. Что касается действий Зеленского, это пока не паника режима, но ее предвестники уже ощущаются», — заметил эксперт.

Сюрпризы от России еще впереди

Многое зависит от ситуации под Артемовском, уверен Дандыкин. На Донецком направлении фронт у властей Украины вызывает особенную тревогу. Но их ожидает еще немало сюрпризов от России.

«Сейчас в ВСУ и нацбаты вроде заградотрядов работают, и пропаганда сильна, и наемников много, особенно поляков. Бои идут ожесточенные. В основном противник еще не сломлен. Но этот момент приближается. <…> Дай бог здоровья нашим ребятам — и все получится», — подытожил он.