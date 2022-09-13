Что происходит в Харьковской области: репрессии, учителя, ВСУ | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области Украинский политик Олейник: Украина и раньше репрессировала учителей и медиков Источник фото: РИА «Новости»

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ВСУ начали зачистки на захваченных территориях в Харьковской области. Под раздачу попали и школьные учителя, которые начали преподавать по российским программам. «360» рассказал, что известно о преступных действиях киевского режима в регионе.

Что происходит в Харьковской области

ВСУ уже начали зверствовать на вновь захваченных территориях Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что украинские власти начали чистки и репрессии в отношении тех жителей области, кто имел какие-либо контакты с пророссийской администрацией. Чиновник подчеркнул, что под угрозой оказались даже те, кто просто получал гуманитарную помощь от союзных сил, чтобы выжить.

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«Расправам и наказаниям повергаются все, кто взаимодействовал с российскими властями в вопросах обеспечения нормальной жизнедеятельности людей, в том числе оказания медицинской помощи, обучения детей, газо-, водо- и электроснабжения», — приводит слова Пасечника ТАСС.

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Сторонники киевского режима уже начали создавать специальные Telegram-каналы, где публикуют данные предполагаемых «коллаборационистов», сообщила Readovka. Причем в такие списки попадают все, кто имел какие-либо связи с российскими военными или пророссийской администрацией: те, кто получал гуманитарную помощь, не рассказывал небылиц о якобы зверствах российских военных или оформил российское гражданство.

На каналах выкладывают фотографии, номера телефонов, адреса и даже паспортные данные «коллаборантов», в некоторых населенных пунктах сообщают о том, что украинские активисты уже начали ездить по домам людей из списков. Также там значатся данные членов семей «подозреваемых», в том числе детей и пожилых родителей.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что иностранные наемники начали расстреливать мирных жителей, чтобы потом обвинить в преступлениях российских военных. Такое, по информаци чиновника, происходит в Купянске и Великом Бурлуке.

По мнению украинского политика Владимира Олейника, это и есть те проявления нацизма, с которыми Россия борется в ходе специальной военной операции.

«Нельзя им отдавать ни одного города, потому что это будет очередная Буча. Где-то уже они об этом пишут, сами совершают, а указывают на Россию», — подчеркнул он.

Также репрессии начались в государственных организациях. Например, глава украинской почты заявил о том, что перед возобновлением работы «проведут соответствующие проверки», чтобы в команде не осталось людей, которые могли добровольно получить российские паспорта.

«К нам уже таких начали „сливать“, так что проведем обзор предательства как положено», — написал чиновник на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной на территории России экстремистской организации Meta).

Украина не впервые репрессирует учителей

Также стало известно о том, что гонениям и «чисткам» подверглись и учителя Харьковской области. В Министерстве образования России подчеркнули, что российских педагогов на территории региона не было, однако те украинские учителя, кто согласился преподавать в школах по российским учебным программам, теперь могут оказаться за решеткой.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что таких педагогов будут судить по статье о коллаборационизме, максимальный срок по которой — 15 лет тюрьмы.

Telegram-канал Readovka рассказал историю волонтера из Харьковской области, которой удалось эвакуироваться в пункт временного размещения в Белгородской области. Женщина рассказала, что за помощь российским военным и беженцам из Харьковской области она попала в «расстрельные» списки ВСУ. До 2009 года женщина преподавала историю в школе, но была вынуждена уйти, когда в стране на официальном уровне начали героизировать нацистских преступников типа Степана Бандеры и дивизии СС «Галичина».

Владимир Олейник в беседе с «360» подчеркнул, что для Украины это уже не первый опыт репрессий в отношении учителей со стороны украинских националистов. По его словам, с 1945 по 1957 год на западе Украины шла активная борьба с бандеровцами — с Центральной и Восточной Украины, а также из других регионов Союза туда отправляли учителей и медиков на помощь местному населению.

Украина борется за русофобию

Сейчас борьба может оказаться еще более ожесточенной, так как уровень русофобии на Украине имеет беспрецедентный характер, уверен украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

«Русский язык для них в любом виде неприемлем, раскрывает у них, вероятно, какое-то особое чувство, раз они так с ним борются во всех проявлениях. Теперь людей, которые пытались детей учить родному языку, будут демонстративно наказывать, чтобы неповадно было остальным», — уверен он.

По мнению Владимира Олейника, учителям угрожают судами и огромными сроками для того, чтобы запугать население. По словам собеседника издания, киевский режим на протяжении последних восьми лет наиболее активно пытался вбить в голову молодежи русофобию и ненависть к Советскому Союзу и воспитать националистические настроения. Российские учебные программы нарушают логику украинской пропаганды, именно поэтому в первую очередь взялись за учителей.

«Первое сентября там начали с урока памяти о подвиге советских солдат — а это не вписывается ни в какие ворота для них», — подчеркнул Олейник.

Кто и что будет преподавать в школах на захваченных ВСУ территориях теперь — вопрос.

«Будут учить по украинской программе, уроки патриотизма начнут проводить вместо русского языка и математики», — заключил Дудчак.

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