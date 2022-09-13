Следком возбудил уголовное дело по факту задержания учителей в Харьковской области | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Следком возбудил уголовное дело по факту задержания учителей в Харьковской области СК завел уголовное дело из-за задержания учителей в Харьковской области военными Украины РИА «Новости»

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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту задержания учителей в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение о начале следственных действий отдал глава СК Александр Бастрыкин. Преподаватели работали с детьми по российским учебным программам на территории региона.

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«Киевский режим организовал уголовное преследование учителей. Следком даст правовую оценку действиям всех причастных лиц», — заявили в СК.

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Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что российские учителя на освобожденных территориях Украины находятся в зоне контроля Союзных войск.

«Безумие — запугивать учителей их же работой. Это показало отношение Украины к жителям освобожденных территорий», — сказал он.

Также Кравцов назвал ложными заявления в украинских СМИ о том, что якобы задержанным учителям в Харьковской области грозит тюремный срок.

«Учителей из России там не было, с 1 сентября в регионе работали лишь местные педагоги», — подчеркнул министр.

Ранее об аресте российских преподавателей в Харьковской области сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, учителям грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, украинские власти накажут и местных преподавателей, которые начали работу с детьми по российским учебным программам. Их могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.

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