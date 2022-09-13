Фейк: российских учителей задержали в Харьковской области | 360°

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Фейк: российских учителей задержали в Харьковской области

СК проверит сообщения о задержании ВСУ пророссийских учителей в Харьковской области

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Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о задержании российских учителей в Харьковской области. Вброс сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Его растиражировали, однако при проверке оказалось, что это ложная информация.

Фейк

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила одному из местных изданий о задержании учителей из России в Харьковской области. По ее словам, были задержаны также пророссийские педагоги. Верещук подчеркнула, что преподавателям будет грозить уголовная ответственность.

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Правда

В военно-гражданской администрации (ВГА) региона, где, по утверждению Верещук, задержали учителей, опровергли ее слова, пояснив, что в школах работали только местные педагоги, которые готовы были преподавать по новой методике и сотрудничать с РФ. Как раз их украинские власти и задержали.

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«В регионе не было российских учителей. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока не известно», — заявили представители ВГА в комментарии РИА «Новости».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту задержания пророссийских учителей ВСУ.

«Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», — пояснили в СК.

Таким образом, данные Верещук, распространенные украинскими СМИ, о якобы задержании российских учителей не отвечают действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейковые новости

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