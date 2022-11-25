Эксклюзив 25 ноября 2022, 14:36 Украина готовит провокацию с использованием химоружия. Схема уже обработана Публицист Новоселов: Украина предпримет еще одну попытку очернить Россию РИА «Новости»

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В издании Politico вышла статья, где говорится, что, по данным высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена, Москва может прибегнуть к использованию на Украине химического оружия. Это очередное беспрецедентное и не имеющее никаких оснований обвинение, которое, видимо, выражает собственные представления этих чиновников о том, чтобы они сделали в подобной ситуации, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Однако не стоит отметать это заявление как незначительное. Подобные информационные вбросы обычно использовали для подготовки общественного мнения Запада к обвинениям в использовании химоружия против лидеров ряда стран, в том числе Ирака, Сирии и Ливии.

Мы видели, как одиночные публикации со ссылкой на неподтвержденные источники приводили к разрушению и практически уничтожению целых государств.

Весь мир помнит колбу со стиральным порошком, за которой последовало полное уничтожение городов и инфраструктуры Ирака, убийство его президента и появление одной из самых опасных террористических организаций в истории. А ведь эта история тоже началась с сообщений в СМИ, основанных на анонимных источниках.

Так что, если за публикацией в Politico последуют другие, это можно будет считать косвенным признаком подготовки на Украине провокации с использованием химического оружия. Киевский режим и западные разжигатели войны отчаянно ищут способы вовлечь НАТО в конфликт, поскольку только это даст ВСУ какие-то шансы избежать полного разгрома.

Россия разоблачила попытку провокации с «грязной бомбой», хотя говорить, что опасность миновала, еще рано. История с падением ракеты на Польшу слишком грубо срежиссирована, и, скорее всего, ее авторами были киевские власти, а не их западные спонсоры. Однако, невзирая на эти неудачи, скоро может последовать еще одна попытка очернения России в глазах всего мира.

Провокация с «химическим оружием» идеально вписывается в шаблон действий коллективного Запада, и эта схема уже обработана. На Украине достаточно актеров с опытом съемки в фейковых видео, чтобы фальсифицировать «химическую атаку» любого масштаба.

Более того, киевский режим не славится милосердием или заботой о собственных гражданах, так что они вполне могут использовать настоящее химическое оружие на собственных людях, особенно на тех, в чьей лояльности сомневаются. Ну, а «независимая экспертиза» в Европе или США покажет все, что скажут заказчики этой провокации.

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты / РИА «Новости»

России важно привлечь мировое внимание к подобным слухам. Такая тактика прекрасно сработала с «грязной бомбой», особенно когда Москва раскрыла детали планируемой провокации. Но даже если разведке не удастся получить подтверждение готовящейся провокации, вероятность чего-то подобного следует учитывать.

Что до достоверности этих утверждений, то они правдоподобны примерно в той же степени, что и обвинения России в отравлении нижнего белья Алексея Навального.