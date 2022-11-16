Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:20 Вероятность третьей мировой остается. Украина пойдет на любые провокации, чтобы продлить свою агонию Публицист Новоселов: риски вмешательства НАТО остаются, Украина пойдет на провокации Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области / РИА «Новости»

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Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе населенного пункта Пшеводув. Два человека погибли. Подробнее о последствиях инцидента — в колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

Россия во вторник нанесла массированный ракетный удар по объектам украинской энергосети, погрузивший почти всю страну во тьму на несколько часов. Как и ожидалось, энергосеть постепенно выходит из строя, в то время как киевские власти продолжают играть в военные игры, игнорируя нужды гражданского населения.

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Конец дня ознаменовался тревожным инцидентом. Польские СМИ объявили, что на территории страны упал две неизвестные ракеты. В результате погибли два человека, повреждена сельскохозяйственная техника.

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Другие западные СМИ быстро подхватили эту историю, и менее чем через час после инцидента можно было прочитать, будто Россия нанесла ракетный удар по Польше.

Российские официальные лица немедленно отвергли все обвинения и заявили, что в указанной зоне никаких целей не было. Польские официальные лица поначалу тоже говорили о вероятности российской атаки, но после консультаций с коллегами из НАТО и США изменили свою риторику и попросили журналистов подождать с выводами, пока эксперты не осмотрят фрагменты ракет.

В следующие часы спешно организовали консультации НАТО. Состоялись телефонные переговоры между Вашингтоном и Варшавой.

Можно только гадать, о чем шла речь, однако, судя по первоначальным заявлениям СМИ и польских представителей, весьма вероятно, что какие-то силы пытались раскачать украинский конфликт и открыто вовлечь в него Североатлантический альянс.

В конце концов российское Минобороны сообщило, что, судя по опубликованным снимкам обломков ракет, это «элементы украинской С-300». «Высокую вероятность» того, что упавший снаряд принадлежал украинской ПВО, признал и президент Польши Анджей Дуда.

Возможно, ракеты были дефектными, что и привело к такому промаху. В любом случае маловероятно, что страны НАТО хотя бы на секунду поверили, будто Россия намеренно или даже ненамеренно атаковала Польшу.

Официальной версией случившегося, разумеется, будет несчастный случай. Однако нужно учитывать, что, несмотря на медийные пирровы победы Украины, она находится в совершенно отчаянном положении. И ее единственный шанс переломить ход ситуации в свою пользу — добиться прямого участия НАТО в конфликте.

Фрагмент ракеты / Telegram

Польша — член этого военно-политического блока и одна из самых русофобских стран Европы. Так что ракетная атака на республику вполне могла привести к желаемому для киевского режима результату. Настоящего расследования мы не увидим. Даже если американские хозяева Украины найдут ответственных, наказание вряд ли последует.

Все могло бы пойти совсем иначе, если бы альянс НАТО действительно захотел вмешаться. Тем не менее риски еще остаются, поскольку Украина может пойти на любые провокации в попытках продлить свою агонию.