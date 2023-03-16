Спецоперация 16 марта 2023, 19:22 Цветные революции и бунты. Как Запад принудит ВСУ к контрнаступлению Политолог Клинцевич: Запад попытается отвлечь Россию от контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Запад подталкивает Украину к масштабному контрнаступлению. Пока же страну накачивают оружием и просят экономить боеприпасы. Не исключено, что для отвлечения России провокаторы попытаются устроить несколько цветных революций в соседних государствах. Однако подобная тактика хорошо известна российским военным, и им есть чем ответить.

ВСУ готовятся наступать

Армия Украины может к маю начать крупное контрнаступление, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Западные союзники уже сосредоточены на подготовке ВСУ. Им направляют огромные объемы военной помощи, включая боеприпасы и технику. В США также настаивают, чтобы украинцы экономили снаряды и вели более «прицельный огонь».

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Атаку планируют по двум возможным направлениям. Вэсэушники могут двинуться с юга на Крым либо с севера начнут продвижение к Донбассу. Последний вариант, по мнению американских чиновников, более вероятен, поскольку Россия укрепила оборону на левом берегу Днепра.

Между тем в The Washington Post утверждают, что ВСУ столкнулись с дефицитом оружия, боеприпасов, а главное — не хватает квалифицированных военных, опытных бойцов и даже рядовых. Украина держит в секрете данные о потерях даже от своих западных сторонников, сообщило СМИ.

Атаку планирует Запад

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с «360» заявил, что лично у него нет сомнений: украинцам придется наступать. Это может случиться, как только чуть-чуть сойдет снег и подсохнет почва.

Решение о контрнаступлении принимает не президент Украины Владимир Зеленский и не главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а некие представители НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Франц Клинцевич

По словам Клинцевича, западные советники команду о наступлении, безусловно, дадут. Судя по инциденту с дроном США над Черным морем, американцы ведут разведку по полной программе: инструментальную, стратегическую, космическую, визуальную и радиотехническую.

«Они имеют достаточно полное представление о ситуации на линии соприкосновения. С учетом тактики Вооруженных сил США они крайне подвижны: могут принять решение наступать сегодня — и тут же, получив новые данные, перегруппироваться и пойти в другом направлении», — объяснил политолог.

Цветные революции пустят в ход

Прежде чем начать прорывать линию обороны, американцы наверняка создадут еще и второй, третий, а может, и четвертый фронт, чтобы распылить российскую армию, предположил Клинцевич.

«Американцы понимают, что мы будем реагировать и в Грузии с Абхазией и Южной Осетией, будем реагировать в Нагорном Карабахе, где события тоже могут развиваться достаточно неопределенно», — сказал политолог.

Точками отвлечения сил могут стать Молдавия, Румыния, Приднестровье — эта ось уже подготовлена. Не стоит забывать и о Белоруссии с Польшей.

По моим прогнозам, все это может начаться одновременно, маскируясь под революции вроде «оранжевой» или под формальное недовольство людей какими-то решениями на государственном уровне. Франц Клинцевич

Подобные провокации — попытки втянуть вооруженные силы других регионов для локализации подобных угроз. Клинцевич подчеркнул, что Россия готова к подобным сценариям: у нее есть обученный личный состав, надежная техника, вооружение и резервы — как людские, так и материально-технические.